WALLIX : WALLIX confirme son ancrage stratégique au Moyen-Orient face aux enjeux croissants de souveraineté numérique

Paris, France - 24 février 2026, WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion de l'identité et de l'accès (IAM) et leader reconnu en gestion des accès privilégiés (PAM), célèbre 10 ans de croissance soutenue au Moyen-Orient. La région contribue fortement à la dynamique du groupe, alors que WALLIX a enregistré en 2025 une croissance de +37 % de son revenu récurrent en EMEA (hors France), portée notamment par une progression d'environ +40 % dans la zone Moyen-Orient–Afrique. Dans un contexte d'intensification des menaces cyber et d'exigences accrues en matière de souveraineté numérique, WALLIX confirme ainsi son rôle de partenaire stratégique dans la protection des infrastructures critiques de la région.

Une décennie d'ancrage local, au service de la souveraineté numérique

Présent au Moyen-Orient depuis plus de dix ans, WALLIX s'appuie sur une implantation solide avec une équipe régionale expérimentée et un réseau de plus de 40 partenaires certifiés couvrant l'ensemble des pays du Golfe. L'entreprise dispose également de capacités d'hébergement local, répondant aux exigences croissantes de résidence des données au sein des juridictions locales. Cette implantation repose sur une stratégie “Channel First”, portée par des distributeurs à forte valeur ajoutée tels que Cloud Dubai et SCOPE Middle East qui assurent aux organisations de la région un accès rapide aux solutions WALLIX, avec un accompagnement de proximité et une capacité de déploiement agile à l'échelle.

Cette présence locale se traduit par des résultats très solides. La zone Moyen-Orient–Afrique, aujourd'hui deuxième zone la plus importante de WALLIX, première contributrice au segment EMEA, avec une croissance proche de 40 %. Plusieurs contrats d'ampleur ont récemment été signés au Moyen-Orient, notamment pour sécuriser les environnements industriels OT, au sein des secteurs des utilities, de la santé et de la construction. Ces succès illustrent la dynamique commerciale de WALLIX et la capacité de l'éditeur à répondre aux enjeux des infrastructures critiques dans toute la Région.

« Le Moyen-Orient n'est pas une région « à conquérir » pour WALLIX : c'est une région où nous sommes engagés depuis l'origine de la société, dans des contextes géographiques parfois extrêmes et fascinants. Notre premier client commercial est issu du Golfe, et depuis plus de 10 ans, nous avons construit ici une relation durable avec des équipes, des partenaires et des clients qui nous font confiance au quotidien », déclare Ahmed Bouzid, VP Sales Middle East Africa chez WALLIX . « Aujourd'hui, notre priorité est d'accompagner les Émirats et l'Arabie Saoudite dans la sécurisation de leurs environnements IT et industriels OT, avec des solutions simples, adaptables au contexte, souveraines et immédiatement opérationnelles. Des solutions où l'architecture et les données de nos clients restent indépendantes de règles extraterritoriales parfois intrusives et inadaptées au contexte local. »

Souveraineté numérique : WALLIX l'alternative européenne crédible

La souveraineté numérique est devenue un impératif économique et stratégique. Aux Émirats comme en Arabie Saoudite, les organisations recherchent des solutions capables de protéger leurs actifs critiques tout en respectant les exigences locales de gouvernance des données et de conformité. Dans un contexte mondial où certaines technologies numériques et cyber peuvent être soumises à des lois extraterritoriales et des contraintes juridiques étrangères, WALLIX promeut une approche européenne alternative et indépendante, en proposant des solutions de sécurité conçues pour protéger la souveraineté nationale, préserver l'autonomie des États et garantir un contrôle pleinement souverain des systèmes et des données critiques des utilisateurs. WALLIX s'appuie sur des standards internationaux reconnus, tels que l'ISO 27001, et propose des solutions certifiées selon les plus hauts niveaux d'exigence européens, notamment à travers des référentiels de confiance comme ceux de l'ANSSI (France) et du BSI (Allemagne).

WALLIX accompagne ainsi les ambitions nationales alignées avec la Stratégie nationale de cybersécurité des Émirats Arabes Unis , la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite , ainsi que les cadres de conformité des secteurs les plus régulés (finance, énergie, santé, services publics, gouvernement…).

WALLIX One : la plateforme cyber unifiée performante et agile

À mesure que la transformation numérique s'accélère, WALLIX accompagne les organisations du Moyen-Orient dans la sécurisation de leurs environnements informatiques (IT) et industriels (OT) parfois sensibles grâce à sa plateforme unifiée WALLIX One . La plateforme couvre la protection des identités et des accès au sens large : contrôle des accès des utilisateurs (humains ou non humains), gestion des privilèges, traçabilité des sessions et gouvernance des accès (internes, externes, agentiques). Conçue pour être simple à adopter et rapide à déployer, WALLIX One permet aux entreprises d'évoluer à leur propre rythme, en fonction de leur niveau de maturité cyber, de la criticité de leurs actifs ou de leurs contraintes opérationnelles et budgétaires. Déploiement on-premise, cloud, hybride ou en service managé : les organisations conservent la liberté de choisir le modèle le plus adapté à leur secteur et à leur modèle économique, sans complexité excessive ni surdimensionnement.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité et un leader européen reconnu de la gestion des accès privilégiés (PAM). WALLIX accompagne les organisations publiques et privées dans la sécurisation de leurs identités et de leurs accès, afin de renforcer leur résilience opérationnelle, leur conformité et leur autonomie numérique. La plateforme unifiée WALLIX One protège aujourd'hui plus de 4 000 organisations à travers le monde. Elle permet de sécuriser les identités, les accès utilisateurs et les privilèges au sein des environnements numériques (IT) et industriels (OT), afin de donner aux entreprises la liberté d'opérer en toute sécurité et d'évoluer librement dans un monde numérique toujours plus complexe et interconnecté.

www.wallix.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

+33 (0)1 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz+33 (0)6 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr