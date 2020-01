WALLIX : WALLIX BASTION DE NOUVEAU DISTINGUE PAR LA CERTIFICATION CSPN DE L'ANSSI

WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM) a obtenu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) pour la version 6.0.102 de son produit phare WALLIX Bastion. Déjà certifié auparavant, WALLIX confirme la robustesse de son produit contre dorénavant 13 menaces notoires. Cette certification par l'ANSSI garantit un niveau élevé de sécurité logicielle et permet de répondre aux exigences des organismes les plus sensibles. Grâce à cette certification, WALLIX se distingue sur le marché du PAM Européen et va accélérer son déploiement commercial sur les secteurs métiers tels que Publique, Finance, Santé, Industrie et Telecom.

Sécurité et confidentialité by design de la gestion des sessions

élaboré à partir de cas clients, WALLIX a souhaité s'assurer qu'elle traite parfaitement les utilisations les plus courantes de la solution : enregistrement des actions, intégrité des journaux, accès aux interfaces du produit, authentifications, changement des mots de passe... Ce travail préalable permet à l'éditeur français de proposer une plus-value essentielle en comparaison des autres solutions PAM qui se positionnent sur des périmètres plus restreints.

De plus, contrairement à d'autres certifications qui mettent plus l'emphase sur des problématiques fonctionnelles et documentaires, les tests réalisés sur le Bastion de WALLIX se démarquent en se déroulant dans un contexte opérationnel, où les utilisateurs étaient malveillants pouvant tenter de le compromettre. Un « must-have » selon Serge Adda (CTO chez WALLIX) qui rappelle que « l'objectif du produit logiciel est précisément de protéger ses clients d'utilisateurs mal intentionnés ».

Le renouvellement de cette certification permet de réaffirmer la robustesse de la solution Bastion de WALLIX, en accord avec sa mission de fournir un produit « conçu pour sécuriser à la conception les comptes à privilèges et les accès aux systèmes critiques ». Le Bastion conserve néanmoins sa simplicité d'utilisation et d'administration ainsi que son faible coût d'exploitation qui en font une des solutions les plus appréciée du marché. WALLIX confirme la justesse des investissements déployés en R&D qui permet de fournir à plus de 1000 clients un tel niveau de sécurité.

En phase avec sa volonté de progrès constant, les collaborateurs de WALLIX sont particulièrement fiers de pouvoir compter une nouvelle fois sur cette certification assurant une qualité de service jusque-là inégalée. Grâce à sa politique, les utilisateurs du Bastion de WALLIX sont près de 98% à recommander cette solution. Un résultat en corrélation avec celui du certificat CSPN délivré par l'ANSSI qui prouve toute la robustesse de leur produit.

Retrouvez WALLIX au FIC du 28 au 30 janvier 2020

Espace Hexatrust - Stand A7.1

Vendredi 30 janvier de 12h45 à 13h30, WALLIX vous présentera un retour d'expérience client.

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.



