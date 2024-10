WALLIX : Résultats du 1er semestre 2024 : succès du modèle de souscription et leviers solides pour viser la rentabilité

Succès de la transition vers le modèle de souscription : revenus mensuels récurrents en hausse de +30,2% et 71,6% du chiffre d'affaires issu des revenus récurrents ;

Chiffre d'affaires semestriel de 15,1 M€ en hausse de +8,7% ;

Stabilité du résultat d'exploitation et du résultat net et amélioration continue du ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires ;

Des leviers de croissance solides permettant de confirmer les objectifs d'hyper croissance des revenus récurrents sur l'ensemble de l'exercice 2024 et de viser un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre.

Paris, 10 octobre 2024 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats du 1 er semestre 2024 [1] .

Données en K€,

normes comptables françaises S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 13 943 15 149 Autres produits d'exploitation 2 298 2 358 Résultat d'exploitation -6 100 -6 243 Résultats financiers -20 -30 Résultat exceptionnel 60 8 Impôts 625 671 Résultat net -5 435 -5 595

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Avec une nouvelle hyper croissance de nos revenus récurrents (ARR) et un nouveau semestre record de nos ventes, la valeur de WALLIX continue à croître avec désormais près de 72% de revenus récurrents, offrant une visibilité exceptionnelle sur les exercices à venir. L'essentiel des investissements nécessaires pour transformer notre modèle économique et atteindre la taille critique ont été réalisés ce qui nous permet de viser un retour à la rentabilité ce second semestre et un résultat positif tangible en 2025.

Le premier semestre a marqué une accélération stratégique dans le segment du SaaS avec le lancement de WALLIX One, notre plate-forme zéro-trust développée autour de la technologie PAM de WALLIX, dans l'optique de faciliter la migration de nos clients vers le modèle de souscription et anticiper la massification de la gestion des identités et des accès numériques dans les entreprises. Notre nouvelle organisation marketing et commerciale, déployée autour d'un modèle trois tiers, montre des résultats tangibles avec une forte hausse de notre pipeline commercial enregistrée depuis le second trimestre. Parallèlement, nous continuons à étendre nos partenariats stratégiques de distribution sur des marchés critiques tels que l'OT Security avec la signature de nouvelles alliances avec Telenor notamment, ou encore le mid-market avec CRIS Réseaux en France et Prianto en Allemagne et au Royaume-Uni.

Nous entamons le second semestre avec une dynamique nouvelle. Outre le renfort de notre modèle commercial et une dynamique client (+22,7%) intacte, nous avons entamé une politique de contrôle plus stricte des dépenses et des achats. Ces choix nous offrent l'opportunité de bénéficier à plein des leviers de croissance de nos ventes, pour viser une rentabilité opérationnelle positive dès le second semestre de l'exercice en cours.

Enfin, WALLIX est nommé “Visionnaire” dans le Magic Quadrant du PAM par le Cabinet d'analyse Gartner. Une distinction qui souligne l'approche innovante des solutions WALLIX dans un marché plus exigeant où seuls 9 acteurs mondiaux ont été retenus cette année (contre 11 en 2023). WALLIX se distingue également comme le représentant européen du segment, avec un positionnement unique et remarquable sur l'OT Security à savoir, la cybersécurité des réseaux et des systèmes industriels.

A l'heure où l'Europe est en train d'adopter la Directive NIS2 qui va accélérer la demande en solutions de PAM et d'IAM dans les entreprises, avec une offre de premier plan et un modèle de croissance rentable, nous souhaitons plus que jamais positionner WALLIX comme un acteur européen leader de la cybersécurité à même d'accompagner les clients dans l'adoption de solutions numériques de confiance plus résilientes. »

Revenus récurrents en hausse de plus de 30% et croissance solide de l'activité

Le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 1,8 M€ au 30 juin 2024, en croissance de +30,2% sur 12 mois, sous l'effet du dynamisme des petites et moyennes entreprises et de la migration progressive des clients existants d'un modèle de licences vers un modèle de souscription.

Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 22,1 M€.

Le chiffre d'affaires consolidé au 1 er semestre 2024 s'élève à 15,1 M€ et enregistre une progression de +8,7% soutenue par une croissance significative des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) qui atteignent 10,8 M€ (+32,2% comparé au 1 er semestre 2023) et représentent 71,6% du chiffre d'affaires semestriel (comparé à 58,8% au 1 er semestre 2023). En raison du report de la signature d'un certain nombre de licences dans le secteur public en France dû à un environnement politique incertain, les revenus des licences enregistrent un recul de 29,5% sur le semestre que la Société espère rattraper d'ici à la fin de l'année.

À fin juin, le Groupe détenait un portefeuille de 3 099 contrats actifs (+22,7% sur un an) avec un taux de rétention de plus de 95%.

Amélioration continue du ratio charges d'exploitation (hors DAP) / chiffre d'affaires

Au cours du 1 er semestre 2024, WALLIX a poursuivi l'amélioration progressive de son ratio de charges d'exploitation (avant dotations aux amortissements et provisions) / chiffre d'affaires qui ressort à 1,34 contre 1,39 au 1 er semestre 2023 et 1,47 au 1 er semestre 2022. Cette amélioration a été freinée par la consolidation de Kleverware (depuis le 16 mai 2023), qui a coûté 0,01 point, et le recul conjoncturel des ventes de licences perpétuelles, principalement en France, qui pèse pour 0,12 point. Retraité de ces éléments, le ratio ressortirait à 1,21 (contre 1,28 au 1 er semestre 2023 retraité des éléments à caractère non récurrents) sous l'effet de l'optimisation des dépenses de fonctions support. Les investissements en commercial, innovation et satisfaction clients sont relativement stables en part du chiffre d'affaires.

Comparé au 2 nd semestre 2023, les charges d'exploitation restent stables. Au final, le résultat d'exploitation (-6,2 M€) et le résultat net (-5,6 M€) ressortent à des niveaux proches de ceux du 1 er semestre 2023.

Une assise financière solide

Au 30 juin 2024, WALLIX dispose d'une assise financière solide avec une trésorerie brute de 12,8 M€, après prise en compte d'un cash-flow libre de -3,8 M€ au 1 er semestre 2024.

Les dettes financières brutes ressortent à 8,7 M€, dont 87% de dettes à plus de 3 ans, pour des capitaux propres de 9,0 M€.

La société dispose donc de l'assise financière solide nécessaire à la poursuite de sa stratégie et de retour à la profitabilité.

Leviers commerciaux et efficacité opérationnelle pour tendre vers la rentabilité au second semestre 2024

WALLIX est aujourd'hui le seul acteur européen parmi les 9 leaders du PAM ( Privileged Access Management ) identifiés par Gartner dans son Magic Quadrant 2024. Le Groupe dispose de tous les outils et d'un positionnement différenciant pour poursuivre sa croissance :

Sa solution WALLIX One, reconnue par Gartner parmi les plus performantes des solutions PAM et disponible en offre SaaS depuis le 1 er semestre 2024, constitue un atout majeur pour continuer le développement du portefeuille de souscriptions ;

semestre 2024, constitue un atout majeur pour continuer le développement du portefeuille de souscriptions ; Avec son offre OT.security, WALLIX est l'un des rares acteurs à offrir des solutions spécialement dédiées à la sécurisation des environnements OT et industriels. Cette différenciation constitue un véritable atout auprès notamment des Grands Comptes ;

La nouvelle organisation commerciale, déployée sur un modèle trois tiers, a déjà permis d'accroitre le pipeline commercial de manière substantielle depuis le second trimestre 2024, promettant une augmentation future des revenus du Groupe ;

Les nouveaux partenariats signés au cours du 1 er semestre tels que ceux avec Telenor et CISCO dans l'OT, avec CRIS et Prianto sur le Mid-market ou encore avec Docaposte sur le segment des petites entreprises, ouvriront de nouvelles opportunités sur les marchés cibles.

Ces leviers de croissance, associés au rattrapage attendu des ventes de licences différées en France au 1 er semestre, à la saisonnalité des ventes (56% du chiffre d'affaires réalisé en moyenne au 2 nd semestre sur les 4 dernières années), donnent à WALLIX une confiance accrue dans sa capacité à maintenir des taux d'hyper croissance de ses revenus récurrents et à générer un chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2024 nettement supérieur à celui du 1 er semestre 2024. Ce volume d'affaires additionnel, associé à la politique de stabilisation des effectifs et de réduction des coûts récemment adoptée par le Groupe, permet de viser un résultat d'exploitation positif au 2 nd semestre 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024, le 7 novembre 2024

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un éditeur européen de logiciels de cybersécurité présent à l'international. Fondé en 2003, WALLIX est aujourd'hui un leader mondial sur le marché de la sécurité des identités et des accès, reconnu par les plus prestigieux cabinets d'analystes. Sa mission est de fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels

Les solutions WALLIX sont distribuées par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à travers le monde et WALLIX accompagne plus de 3 000 organisations dans plus de 90 pays, dans la sécurisation de leur transformation numérique. OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance. WALLIX a reçu en 2023 la médaille d'or pour sa notation extra-financière (72/100 auprès d'Ethifinance) et se situe nettement au-dessus de la moyenne du secteur des entreprise de technologies (47/100).

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@WALLIX.com

[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 10 octobre 2024. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2024.