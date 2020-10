WALLIX : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 : FINALISATION DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES DURANT LA CRISE SANITAIRE

Croissance organique de +10% du chiffre d'affaires, gain de 168 nouveaux clients ;

Dernier semestre de fort investissement du plan stratégique ;

Portefeuille d'offres et channel international désormais matures ;

Solidité financière avec 27 M€ de trésorerie brute au 30 juin 2020 ;

Nette accélération de la croissance au second semestre, premiers contrats majeurs à l'international.



Paris, 15 octobre 2020 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats semestriels 2020[1].

Données en K€,

normes comptables françaises S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 7 329 8 091 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 1 995 2 456 Total produits d'exploitation 9 324 10 547 Total charges d'exploitation -13 027 -15 675 dont autres charges d'exploitation - 3 374 -3 671 dont charges de personnel -7 801 -9 945 dont dotations aux amortissements et provisions - 1 539 -1 689 Résultat d'exploitation -3 702 -5 128 Résultats financiers 3 -13 Résultat exceptionnel -5 33 Impôts -1 -18 Résultat net -3 705 -5 126





Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Les résultats du semestre sont indéniablement marqués par les effets de la crise sanitaire qui ont pesé sur notre dynamique de croissance au premier semestre, avec des reports de déploiements de projets. Cependant, cette période a mis en lumière l'impérieuse nécessité de sécuriser les accès aux applications et aux données sensibles des organisations, avec la multiplication des accès distants dans des secteurs stratégiques comme l'industrie, les télécoms ou la santé sur lesquels WALLIX est fortement présent.

Dans cette période incertaine, et grâce à une capacité financière très solide, nous avons fait le choix de maintenir le cap de notre plan de croissance en poursuivant les investissements liés à nos offres ainsi qu'à notre présence à l'international. Maintenant que l'essentiel de ces investissements ont été réalisés, les leviers sont en place et nous allons concentrer nos forces sur les retombées avec l'objectif d'atteindre la rentabilité à l'horizon 18 mois.

Nous observons aujourd'hui des signaux de reprise avec une dynamique commerciale encourageante et la concrétisation de nouveaux contrats d'envergure dans plusieurs secteurs industriels comme l'automobile ou la santé ainsi qu'auprès d'opérateurs de services essentiels, en France et dans plusieurs pays. Si la crise sanitaire a ralenti la croissance initialement prévue dans notre plan stratégique, nous sommes maintenant convaincus de pouvoir reprendre notre marche en avant progressivement, et ce, dès le second semestre.

Après la création du RGPD en 2018 et le renforcement des enjeux liés à la protection des données, l'or noir du 21ème siècle, l'industrie de la cybersécurité et de la confiance en Europe entre dans une phase historique et excitante de développement. C'est un axe prioritaire du Plan de Relance en France, ainsi qu'en Europe pour faire émerger un continent Numérique de confiance, autant de signaux forts sur l'essor de nos marchés dans les années à venir. Grâce aux défis que nos équipes ont relevé pour concevoir un catalogue de solutions cyber de premier plan dans la protection des accès et des identités, et le rendre accessible à travers un réseau de partenaires certifiés de premier plan à l'international, WALLIX est idéalement positionné pour sécuriser le futur digital des entreprises, et jouer un rôle fédérateur dans l'émergence d'une offre Européenne de cybersécurité de rang mondial. »



Rythme d'hypercroissance temporairement ralenti par la crise sanitaire

WALLIX a poursuivi sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2020 avec un chiffre d'affaires en progression de +10% à 8,1 M€. Le Groupe a débuté l'exercice avec la dynamique de croissance de l'année 2019 (+29% de hausse chiffre d'affaires entre 2018 et 2019) mais a observé un rallongement des délais dans la mise en œuvre des projets en fin de semestre, lié aux effets de la crise sanitaire et à la période de confinement.

Dans un contexte économique dégradé, la France poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en hausse de +10% à 5,3 M€. En France, le groupe a observé, ces derniers mois, un intérêt croissant de ses offres auprès du middle market et de certaines industries comme la santé alors que les grands comptes ont fait preuve d'un certain attentisme, au regard du contexte actuel, entraînant un rallongement des délais de déploiement des projets relatifs aux contrats cadre précédemment signés.

Le chiffre d'affaires à l'international progresse de +11% pour s'établir à 2,8 M€, soit 34% de l'activité. WALLIX a poursuivi ses investissements réalisés dans le cadre du plan stratégique avec le développement de ses bureaux (Allemagne, Royaume-Uni et Espagne) et l'enrichissement de son réseau de partenaires sur ses marchés cibles (Italie). Si les effets de la crise sont plus prégnants sur les activités en Amérique du Nord, en baisse sur la période, l'Europe est en croissance soutenue au 1er semestre 2020, avec des progressions significatives sur les zones stratégiques prioritaires DACH/Eastern et Royaume-Uni.

La croissance de l'activité est portée sur le semestre par l'augmentation des revenus récurrents, tirée par l'effet d'extension du parc de clients équipés sur les activités de maintenance et par la hausse des revenus d'abonnements, grâce au succès croissant des offres en souscription (licence en mode SaaS et services managés). Les revenus récurrents progressent de 34% sur le 1er semestre 2020, ce qui fait ressortir la part récurrente du chiffre d'affaires à 48% au 1er semestre 2020 contre 41% au 1er semestre 2019, offrant une visibilité croissante sur l'activité du Groupe.



L'évolution des charges d'exploitation reflète les derniers investissements prévus par le plan stratégique

Malgré le contexte incertain, le Groupe a fait le choix de poursuivre et de finaliser les investissements de croissance, notamment à l'international, avec l'ouverture de l'Italie et de l'Espagne et le renforcement de la région DACH, prévus par le plan stratégique. Ces investissements se sont logiquement traduits par une progression des charges d'exploitation de 20% sur le 1er semestre. Les dépenses de personnel progressent fortement avec l'accroissement des effectifs (+60 nouveaux talents par rapport au 30 juin 2019). Les autres charges d'exploitation connaissent une évolution maîtrisée et progressent à un taux de 8%, inférieur à la croissance du chiffre d'affaires.

En conséquence, le résultat d'exploitation du 1er semestre s'établit à -5,1 M€ contre -3,7 M€ pour la même période de l'exercice précédent. Le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -5,1 M€.



Force de frappe financière au service de la stratégie

WALLIX a généré un cash-flow d'exploitation positif sur le semestre (+0,2 M€ contre -1,3 M€ au S1 2019), grâce à une variation favorable de BFR (+3,7 k€). Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à -2,1 M€, liés essentiellement aux frais de R&D pour finaliser les nouvelles offres.

La trésorerie brute ressort à 27,3 M€ au 30 juin 2020 contre 29,3 M€ au 31 décembre 2019. Avec une trésorerie nette de dettes financières de 23,5 M€ pour 27,0 M€ de fonds propres, WALLIX dispose d'une capacité financière très solide lui permettant d'envisager sereinement les prochaines étapes de son développement.



Accélération de la croissance au second semestre 2020 et profitabilité en ligne de mire à 18 mois

Grace aux investissements structurants réalisés dans les 18 derniers mois, WALLIX dispose aujourd'hui d'une offre exhaustive sur le PAM et élargie aux segments adjacents (WALLIX Bastion, WALLIX BestSafe lancé en février 2020, WALLIX Trustelem lancé en mai 2020) qui lui permet de répondre à l'ensemble des menaces issues de l'implémentation de nouvelles technologies (IoT, Cloud...) ou des nouveaux services digitalisés (télémédecine, télétravail, smart city, maintenance prédictive...). Afin d'assurer la continuité d'activité et productivité des entreprises, tous les secteurs d'activités repensent leurs canaux de communication entre collaborateurs, clients et fournisseurs. Les interactions et échanges sont instantanés et mobiles, la sécurité des accès à l'information et aux données devient un enjeu majeur pour s'assurer d'une bonne transformation numérique si indispensable en cette période. WALLIX permet de sécuriser et contrôler les identités et les accès de tous, en tout lieu et à tout moment et sécurise l'avenir numérique des entreprises et organisations.

Fort de son catalogue produits, d'un réseau commercial considérablement renforcé en France comme à l'international et d'un socle de plus de 1 200 clients représentant un potentiel important de croissance embarquée, WALLIX entre dans une nouvelle phase d'accélération de sa croissance, avec les premiers retours sur ces investissements de croissance. Le groupe connait actuellement une dynamique commerciale très positive avec des succès notables dans le secteur automobile (signature d'un contrat d'envergure avec un constructeur européen, hors France, de 1er plan), dans l'aérospatiale (1ère commande d'un donneur d'ordre de référence) ou dans le secteur de la santé (groupement hospitalier européen privé).

Ces contrats importants pour le Groupe, tant par leur taille que par les références qu'ils procurent, vont contribuer à la forte croissance attendue sur le second semestre, avec une progression annuelle attendue largement supérieure à celle du 1er semestre.

Alors que le Groupe anticipe un net ralentissement des investissements de croissance (pas de recrutements supplémentaires prévus sur le second semestre 2020), WALLIX devrait progressivement améliorer sa rentabilité opérationnelle et se donne pour objectif d'atteindre la rentabilité au second semestre de l'exercice 2021, soit avec un décalage d'un an, du fait de la crise sanitaire, par rapport à l'ambition précédemment communiquée.

Le Groupe est idéalement positionné pour tirer parti de la croissance du secteur, qui figure parmi les axes stratégiques prioritaires du plan de relance pour le numérique, présenté en septembre dernier par le Gouvernement français. De même, l'émergence d'une Europe de la Cybersécurité, matérialisée récemment par la création d'un nouveau réseau de coopération entre les États membres de l'UE, "CyCLONe", témoigne des forts enjeux de cette industrie à l'échelle européenne. Seul éditeur européen parmi les 7 leaders mondiaux (Etude PAM, KuppingerCole 2020), WALLIX réaffirme sa volonté et sa capacité à s'imposer comme un des acteurs structurants de la cybersécurité en Europe.



Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 11 février 2021



[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance le 14 octobre 2020. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2020.