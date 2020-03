WALLIX : Résultats 2019 // Accélération des investissements pour enrichir l'offre et déployer le réseau international dans le cadre stratégique

Paris, le 26/03/2020

WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges, publie ses résultats 2019.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « En 2019, WALLIX a renoué avec une croissance soutenue en France et s'est surtout donné les moyens d'accélérer son développement au cours des prochains exercices dans le monde entier. Nous avons étoffé les équipes, densifié notre réseau de partenaires, élargi notre couverture géographique et procédé à des premières acquisitions qui viennent étoffer notre portefeuille de solutions de cybersécurité.

Au démarrage de cette année 2020, WALLIX est donc en ordre de marche pour passer à l'échelle afin de poursuivre sur la trajectoire dessinée par le plan stratégique Ambition 21. Avec la période que nous traversons actuellement, nous restons très vigilants face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19. Les équipes restent ultra mobilisées pour soutenir l'effort de nos clients aux activités essentielles et les besoins de protection supplémentaires liés aux plans de continuité d'activité des entreprises via le recours massif au télétravail. Cette crise révèle l'importance des solutions de cybersécurité pour éviter la pandémie numérique et protéger les actifs des entreprises.

Si les investissements ont mécaniquement pesé sur la rentabilité en 2019, la gestion rigoureuse de WALLIX lui permet de traverser avec sérénité la période actuelle, de maintenir une activité orientée clients et de disposer de tous les moyens nécessaires à la poursuite de son expansion par croissance organique ou par de nouvelles opérations de croissance externe.

En plein effort de guerre, WALLIX est également pleinement mobilisé, avec son écosystème de partenaires, pour préparer la reconstruction qui viendra renforcer et sécuriser le socle numérique de notre société toute entière. »

Données en K€, normes comptables françaises* 2018 2019 Chiffre d'affaires 12 640 16 335 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 4 047 4 196 Total produits d'exploitation 16 687 20 531 Total charges d'exploitation -19 969 -27 369 dont autres charges d'exploitation -5 425 - 7 158 dont charges de personnel - 11 678 -16 304 dont dotations aux amortissements et provisions - 2 148 - 3 317 Résultat d'exploitation - 3 281 - 6 837 Résultats financiers -5 -5 Résultat exceptionnel - -2 Impôts -3 - Résultat net -3 288 -6 845

Croissance soutenue et augmentation de la récurrence

WALLIX a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 M€ au titre de son exercice 2019, en croissance de +29% par rapport à l'exercice 2018 grâce au franchissement symbolique de la barre des 1 000 clients.

La France a connu un exercice très dynamique avec des ventes en hausse de +36%, bénéficiant du renouvellement de la certification ANSSI pour sa solution WALLIX Bastion et de sa capacité à nouer des alliances avec de grands partenaires, à l'image d'Atos, d'Orange Cyberdéfense ou de Schneider Electric afin de positionner ses solutions dans des offres globales à très forte valeur ajoutée.

À l'International (+18%), WALLIX a considérablement développé son réseau de distribution avec le recrutement de partenaires stratégiques sur ses zones prioritaires, se constituant ainsi un atout majeur pour atteindre ses objectifs à moyen terme. Le groupe a également procédé au recrutement de 21 nouveaux talents sur l'exercice.

Les activités récurrentes, rassemblant la Maintenance, les abonnements et la partie récurrente des services managés, ont progressé à un rythme très soutenu affichant une croissance de +40% sur un an. La part récurrente du chiffre d'affaires s'élève désormais à plus de 39% (+3 points en un an) et devrait bénéficier du développement des nouvelles offres en mode SaaS ou abonnements (services managés).

Au cours de l'exercice 2019, WALLIX a également complété la croissance de ses ventes par un renforcement de son offre. Le groupe a notamment procédé à ses deux premières acquisitions, Trustelem et Simarks, deux pépites technologiques, qui lui permettent désormais de disposer d'une offre à l'état de l'art sur la gestion des comptes à privilèges (PAM) et étendue à d'autres segments de la cybersécurité où la demande progresse de façon très soutenue dans la gestion des Identités (IDaaS[1], partie la plus dynamique de l'IAM[2]).

Progression des charges d'exploitation en ligne avec le plan stratégique

Les investissements réalisés par le groupe sur son offre et dans le cadre de son changement d'échelle à l'international se sont traduits logiquement par une progression des charges d'exploitation. Ces dernières ressortent en hausse de +37%, principalement sous l'effet de l'augmentation des dépenses de personnel (recrutement de 45 nouveaux talents sur l'exercice) et de la hausse des amortissements qui traduit le rythme soutenu de la R&D sur les produits arrivant à maturité commerciale. Au final, le résultat d'exploitation s'établit à -6,8 M€ contre -3,3 M€ en 2018 reflétant l'accentuation du déploiement du plan Ambition 2021. Compte tenu de la situation financière très saine de la société, le résultat net part du groupe s'affiche au même niveau que le résultat d'exploitation à -6,8 M€.

Situation financière toujours très solide après les acquisitions

WALLIX a généré un cash-flow d'exploitation de -3,1 M€, maîtrisé grâce à une variation favorable de BFR (+900 k€). Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à -6,2 M€, dont -2,4 M€ lié aux acquisitions de Simarks et Trustelem et 0,5 M€ de rachat d'actions. Hors ces opérations, les investissements courants sont restés maîtrisés à -3,4 M€ contre -3,2 M€ en 2018 avec notamment un effort de R&D pour développer les nouvelles offres. Au final, le groupe conserve au 31 décembre 2019 une trésorerie disponible de 29,3 M€ et une trésorerie nette de dettes financières de 25,7 M€ pour 32,2 M€ de fonds propres.

Confirmation des ambitions

Les réalisations de l'exercice 2019 permettent au groupe d'envisager la poursuite d'une croissance soutenue à moyen terme, dans la trajectoire dessinée par son plan stratégique.

En France, la montée en puissance des contrats cadres a permis de générer 3,7 M€ de revenus en 2019 et offre un potentiel commercial à reconnaitre sur 2020 de près de 8 M€. À l'international, le Groupe compte déployer sa présence sur 80% des marchés visés contre 60% en 2019, et s'appuiera sur son solide réseau de partenaires pour accélérer sa pénétration commerciale.

À court terme, des perturbations semblent inévitables compte tenu du contexte épidémique. La société a mis en place un plan de continuité d'activité, notamment via un recours massif au télétravail, afin de protéger ses collaborateurs. A ce jour, WALLIX ne fait face à aucune annulation de commandes mais anticipe des reports de déploiements.

Ce recours massif au télétravail dans les entreprises, pour faire face aux mesures de confinement, renforce les besoins de sécurisation des accès aux données sensibles de l'entreprise et met en lumière le caractère indispensable des solutions logicielles simples à déployer de WALLIX. Dans ce cadre, et afin de contribuer à ce que le Covid-19 ne débouche pas sur une pandémie numérique, le groupe a décidé de mettre à disposition gratuitement des licences d'accès à distance de WALLIX Bastion pendant la période de confinement.

Grâce à une offre désormais complète, un réseau commercial considérablement enrichi, une trésorerie solide et un marché porteur, WALLIX confirme sa volonté de devenir rapidement un acteur majeur de la cybersécurité en Europe.

