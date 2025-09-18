 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 863,00
+0,94%
WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions
information fournie par Actusnews 18/09/2025 à 18:00

Paris, 18 septembre 2025 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté
des informations 		Nombre total d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote
31 août 2025 6 675 270 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 293 158
Total réel (ou net) des droits de vote : 8 284 979

le nombre total de droits de vote théoriques inclus les actions en auto-détention.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2025, le 9 octobre 2025

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 600 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS Finance & Communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville
01 53 67 36 33 / WALLIX@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz
06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym5ylpiXZ2aZl2traJaWZpeXm5uWmGfImpLGx2GaZ5yYb5tlmZxml52ZZnJllWxm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94070-ddv-aout-2025.pdf

Valeurs associées

WALLIX GROUP
26,7500 EUR Euronext Paris +2,88%
© Actusnews.

