Les Bourses européennes terminent à des niveaux records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, sur des niveaux records pour Paris et Londres, poussées par les performances des secteurs bancaires, de la défense et des matières premières.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,81% et signe un nouveau record en séance comme en clôture, tout comme la Bourse de Londres (+1,23%). Francfort s'inscrit en hausse de 1,12%, frôlant ses sommets.

Euronext CAC40