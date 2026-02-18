Bourse de Paris: l'indice vedette CAC 40 atteint un nouveau record absolu

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a atteint mercredi des records en séance comme à la clôture, portée par les performances des valeurs bancaires et celles de la défense en pleine saison de publication des résultats d'entreprises jugés dans l'ensemble satisfaisants.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 0,81%, soit un gain de 67,57 points pour s'établir à un nouveau sommet en clôture, à 8.429,03 points. Il surpasse ainsi son précédent record en clôture à 8.362,09 points, datant du 9 janvier dernier.

Pendant la séance, le CAC 40 a également culminé à 8.438,52 points mercredi, un nouveau record absolu, surpassant son précédent record en séance de 8.437,35 points du 12 février dernier.

Les résultats d'entreprises du jour "ne favorisent pas le CAC 40 aujourd'hui, et pourtant, on arrive quand même à des records", remarque Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements chez Sycomore, interrogé par l'AFP.

Il attribue cette performance "à la façon dont l'indice est construit", avec "des poids lourds qui marchent très fort sur toute la partie défense mais aussi la partie financière" avec les titres bancaires.

La défense en tête

Le groupe de haute technologie et de défense Thales (+4,26% à 259,50 euros) signe en effet la plus forte hausse au sein de l'indice mercredi, poussé par l'impasse dans laquelle se trouve les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis pour un potentiel accord autour de la question du nucléaire iranien.

Les Etats-Unis empêcheront l'Iran de se doter de l'arme nucléaire "d'une manière ou d'une autre", a déclaré mercredi le secrétaire américain à l'Energie Chris Wright, en marge d'un sommet à Paris.

"Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis n'avancent absolument pas", estime M. Dumont, et le "manque de visibilité du marché" sur la question fait "remonter les inquiétudes sur le plan géopolitique".

"La défense fait partie des segments de marché qui sont très sensibles aux moindres nouvelles" et vont "corriger fortement" en cas d'accalmie géopolitique, et au contraire, remonter brusquement si la situation ne s'améliore pas, explique-t-il.

D'autant que le secteur de la défense avait subi des prises de bénéfices, lui laissant ainsi plus de marge pour une remontée des titres.

Les bancaires brillent

Les valeurs bancaires affichent également de nets progrès en Bourse mercredi: BNP a terminé en hausse de 2,04% à 94,25 euros, Société Générale a gagné 3,35% à 72,84 euros et Crédit Agricole 1,39% à 18,30%.

Pour Pierre-Alexis Dumont, c'est dans le secteur bancaire que "les surprises positives les plus importantes" sont "entre ce qui est attendu par les analystes et ce qui est publié par l'entreprise".

Les grandes banques françaises ont en effet publié des résultats financiers éclatants pour 2025. BNP Paribas et Société Générale ont toutes deux réalisé des bénéfices historiquement élevés l'an dernier.

Le Crédit Agricole s'est arrêté juste en dessous de son record de 2024, lesté par une écriture comptable liée à sa participation dans la banque italienne Banco BPM.

Carrefour mauvais élève

Le distributeur français Carrefour signe pour sa part une séance dans le rouge: le titre a terminé en forte baisse de 4,84% à 14,65 euros.

Le groupe a fait état mardi soir d'un bénéfice net divisé par plus de deux en 2025, à 319 millions d'euros, pénalisé par la cession de Carrefour Italie, mais ses ventes, taxes et carburant compris, ont légèrement progressé, à 91,5 milliards d'euros (+1,2%).

Les analystes de Jefferies pointent des "résultats en demi-teinte, avec un chiffre d'affaires à périmètre constant et une marge pour le second semestre inférieurs aux prévisions".

Carrefour a aussi annoncé mercredi viser un milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030 en dévoilant son nouveau plan stratégique, qui prévoit le passage de 10 hypermarchés en magasins spécialisés dans le frais et le discount, ainsi que le développement de l'IA.

