WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions

Paris, 30 juin 2025 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté

des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote 31 mars 2025 6 660 436 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 301 530 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 291 907 30 avril 2025 6 660 436 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 295 530 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 288 894 31 mai 2025 6 660 436 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 269 897 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 262 540

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus les actions en auto-détention.

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 500 organisations à travers plus de 90 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

