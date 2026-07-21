WALLIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, 21 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WALLIX GROUP (FR0010131409 – ALLIX FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

6 778 titres

150 663,97 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 35 522 titres 869 730,80 EUR 389 transactions VENTE 36 079 titres 895 320,75 EUR 322 transactions

Le détail du bilan figure en annexes du document PDF.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 335 titres

131 434,40 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 27/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

15 281 titres

51 757,03 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine publication : Résultats semestriels 2026, le 8 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX est un champion européen de la cybersécurité. Depuis 2003, les logiciels édités par WALLIX protègent les identités et les accès des utilisateurs ( PAM - Privileged Access Management & IAM – Identity and Access Management ) afin que chaque organisation, où qu'elle soit, puisse évoluer librement et en tout sécurité dans un monde numérique plus sûr.

L'excellence technologique de ses solutions, reconnue par les plus prestigieux cabinets d'analystes, est mise au service de plus de 3 800 organisations à travers plus de 100 pays avec une mission : fournir un service d'accès identifié, simple et sécurisé, pour permettre aux utilisateurs d'évoluer sans risque dans les environnements numériques et industriels.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance.

L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX) depuis 2015. Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.

www.WALLIX.com |

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs - Hélène de Watteville

01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr

Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr