WALLIX : Accélération de la croissance en 2019 et nombreux leviers activés pour 2020

Paris, le 13/02/2019

Croissance consolidée de +29% marquant une nette accélération par rapport à 2018 (+9%) ;

marquant une nette accélération par rapport à 2018 (+9%) ; Progression soutenue de +36% en France et forte augmentation de la récurrence ;

; Renforcement du dispositif grâce à la constitution d'un puissant réseau de vente indirecte ;

grâce à la constitution d'un puissant réseau de vente indirecte ; Constitution d'un catalogue de solutions de cybersécurité disponibles en 2020 et adaptées aux nouveaux usages et menaces du numérique ;

disponibles en 2020 et adaptées aux nouveaux usages et menaces du numérique ; 26 M€ de trésorerie nette au 31 décembre 2019 ;

nette au 31 décembre 2019 ; Vive croissance attendue en 2020.

WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges, publie son chiffre d'affaires 2019 non audité.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « La croissance de WALLIX en 2019 traduit une double réalité. Après avoir signé d'importants contrats cadres avec des grands comptes en 2018 et renforcé l'activité en direction des entreprises des secteurs réglementés avec nos partenaires intégrateurs, la société a réussi une progression de 36% de son chiffre d'affaires en France. A l'international, la transition vers un modèle de distribution indirecte dans les principales régions du monde a nécessité des investissements et des recrutements intensifs de partenaires à même de démultiplier la force de frappe commerciale de WALLIX au Royaume-Uni, dans la zone germanophone (DACH), en Europe de l'Est, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Ces investissements sont en phase avec l'objectif du Plan Ambition 2021 qui est de couvrir 80% des grands marchés de l'IT en 2021. La mise en place du modèle a nécessité un peu plus de temps que prévu en ramenant notre croissance internationale à 18%. Maintenant la machine est en place pour nous permettre de passer à l'échelle et globalement, l'acquisition de clients reste très élevée avec 1 045 comptes actifs à fin 2019. En parallèle nous avons également réalisé deux acquisitions qui nous permettent de renforcer notre portefeuille de solutions sur la gestion des comptes à privilèges, notre cœur de métier, la protection des postes Windows et l'accès aux applications sensibles. Sans impact sur 2019, ces offres contribueront dès 2020 au chiffre d'affaires de la société et à sa transformation en acteur majeur de la cybersécurité européenne. En ce début d'année, les équipes sont en place et la dynamique commerciale est très nettement supérieure au début de l'année 2019, ce qui nous conduit à être confiants sur la poursuite de notre trajectoire de croissance visant à devenir une ETI à horizon 2021, avec une large base de clients récurrents, internationaux et rentables. »

Conquête commerciale en France, changement d'échelle à l'international

Données non auditées, en K€ 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 12 640 16 335 +29% France 8 116 11 002 +36% International 4 524 5 333 +18%

WALLIX a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 M€ au titre de son exercice 2019, en croissance de +29% en comparaison de l'exercice 2018.

La France a connu un exercice dynamique en croissance de +36%, récoltant les premiers fruits du plan stratégique initié en 2018.

WALLIX a ainsi franchi la barre symbolique des 1 000 clients au cours de l'exercice, grâce à une progression de 36% du nombre de comptes actifs, dont 54% sont basés en France.

Fort du renouvellement de la certification ANSSI pour sa solution WALLIX Bastion, le groupe reste la référence en termes de logiciels de gestion des comptes à privilèges et s'appuie sur ses puissants partenaires, à l'instar d'Atos (partenariat de distribution désormais mondial), d'Orange Cyberdéfense ou de Schneider Electric (pour l'offre dédiée à l'IoT industriel) afin de positionner ses solutions dans des offres globales à très forte valeur ajoutée.

À l'International, WALLIX a axé prioritairement son action sur le renforcement de son réseau avec le recrutement de partenaires stratégiques sur ses zones cibles, ce qui constituera un puissant levier pour les exercices futurs.

Dans la région DACH/Eastern, WALLIX a ainsi signé un nouvel accord de partenariat avec Infinigate, le leader allemand de la distribution à valeur ajoutée (VAD) de solutions de sécurité, présent également dans plus de dix pays en Europe. Au Royaume-Uni, WALLIX s'est associé à e92plus, le leader de la distribution de produits de cybersécurité, pour la revente de ses solutions. Enfin, le groupe a signé le distributeur Credence Security qui permet à WALLIX de positionner l'ensemble de son offre sur les marchés en forte croissance du Moyen-Orient et d'Afrique.

Ce renforcement du channel s'est accompagné de l'accélération du recrutement dans les bureaux récemment ouverts avec des effectifs à l'international qui sont passés en un an de 12 à 33 talents, dont 15 sur la zone DACH/Eastern et 10 en Amérique du Nord (force commerciale et Customer Success).

Forte progression de la récurrence du chiffre d'affaires

Données non auditées, en K€ 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 12 640 16 335 +29% Licences 7 295 8 914 +22% Maintenance & Abonnements 4 580 6 415 +40% Services professionnels 766 1 005 +31%

Les ventes de licence progressent de +22% mais ne reflètent qu'une partie de la dynamique commerciale. En effet, le groupe a enrichi son offre de solutions en mode SaaS, vendues sous forme d'abonnement, ou administrées en mode services managés.

Les activités récurrentes, rassemblant la Maintenance, les abonnements et la partie récurrente des services managés, ont ainsi progressé de +40% sur un an. La part récurrente du chiffre d'affaires s'élève désormais à plus de 39% (+3 points en un an).

L'activité de services professionnels progresse de +31% grâce à la vente de prestations de formation et à la signature d'un projet pilote autour des expertises technologiques de WALLIX.

Une force de frappe financière au service de la stratégie

La trésorerie brute ressort à 29,3 M€ au 31 décembre 2019 contre 36,4 M€ à fin 2018. Le groupe a ainsi mis sa force de frappe financière au service de sa stratégie de développement maîtrisé, que ce soit au travers du financement de sa croissance organique (effectif passé de 127 à 172 talents en un an), des deux opérations ciblées de croissance externe (2,4 M€) et du programme de rachats d'actions (0,5 M€) pour couvrir partiellement les compléments de prix des acquisitions.

Le groupe a également diversifié ses sources de financement avec la souscription d'un emprunt de Supprimer le tableau2,6 M€ auprès de BNP Paribas. La trésorerie nette ressort ainsi à 25,7 M€.

Des leviers au service du plan Ambition 2021

En deux ans, WALLIX a complété son offre désormais exhaustive sur le PAM et l'a élargie aux segments adjacents définis dans le plan stratégique pour disposer désormais d'un portefeuille de 4 offres parfaitement complémentaires qui répond à l'ensemble des nouvelles menaces et usages du numérique :

WALLIX Bastion , la solution historique du groupe, est aujourd'hui reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner, la Forrester Wave et Kuppinger Cole et dispose d'une distribution mondiale ;

, la solution historique du groupe, est aujourd'hui reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner, la Forrester Wave et Kuppinger Cole et dispose d'une distribution mondiale ; WALLIX BestSafe, élaborée grâce à l'acquisition de Simarks, étend l'offre WALLIX jusqu'à la protection des utilisateurs bureautiques et métiers contre les ransomwares, les malwares et les cryptovirus ;

élaborée grâce à l'acquisition de Simarks, étend l'offre WALLIX jusqu'à la protection des utilisateurs bureautiques et métiers contre les ransomwares, les malwares et les cryptovirus ; WALLIX Trustelem permet de simplifier et contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, qu'ils soient administrateurs ou simples utilisateurs en mode Software as a Service (SaaS).

permet de simplifier et contrôler l'accès des utilisateurs aux applications, qu'ils soient administrateurs ou simples utilisateurs en mode Software as a Service (SaaS). WALL4IoT, une offre dédiée à la protection des actifs industriels pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale sécurisée vers l'industrie 4.0 et l'internet des objets (IoT).

La présence internationale a également profité de l'ambitieuse politique d'embauches du groupe mais aussi de la mise en place de son channel, le groupe ayant quasiment atteint son objectif de couvrir 80% du marché mondial du PAM d'ici 2021.

Fort de ce catalogue, d'un réseau commercial considérablement renforcé en France comme à l'international et de nombreux nouveaux clients en phase de montée en puissance, WALLIX entend une nouvelle fois accélérer sa croissance en 2020 avec une contribution nettement plus forte de l'international.

À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les solutions WALLIX protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. WALLIX accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique et distribue ses produits grâce à un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. Coté sur Euronext Growth, WALLIX GROUP, qui compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault, est membre fondateur du groupement Hexatrust et a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

www.wallix.com | info@wallix.com



ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs

Théo MARTIN

Tél. 01 53 67 36 75 / wallix@actus.fr



Relations Presse Finance

Nicolas BOUCHEZ

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

Agence MCC

Relations Presse

Martine CAMILOTTI

Tél. 06 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com