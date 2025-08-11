Wall Street vue stable, l'Europe varie peu, l'attentisme domine

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue sans grand changement lundi et les Bourses européennes sont également sur de faibles variations à la mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis et un important sommet vendredi entre les présidents américain et russe.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse 0,22% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,08% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,40% à 7.711,99 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,31%. A Londres, le FTSE, soutenu par le secteur défensif de la santé, prend 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,08% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,24%. Le Stoxx 600 perd 0,07%, pénalisé essentiellement par le secteur des services aux collectivités (-0,73%), tandis que celui de la santé (+0,45%) offre un peu de soutien dans le sillage de la poursuite du rallye sur Novo Nordisk.

Alors que la séance du jour ne comporte aucun indicateur majeur en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs attendent mardi la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) américaine pour le mois de juillet. Cette donnée est importante car elle pourrait donner une indication sur la trajectoire future des taux alors que l'on craint une résurgence de l'inflation sur fond de nouveaux droits de douane voulus par le président Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche a par ailleurs fixé à mardi la date butoir pour parvenir à un accord durable avec la Chine sur les droits de douane alors qu'un accord-cadre a été trouvé récemment avec le Japon et l'Union européenne.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, assurant que toutes les parties concernées sont proches d'un accord. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, exclu du sommet de l'Alaska, tente lundi de faire entendre la voix de son pays après avoir obtenu le soutien de l'Union européenne et de l'Otan. Selon lui, les concessions ne suffiront pas à la Russie pour arrêter les combats.

L'issue de ce sommet, encore incertain, pourrait donc avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers, y compris sur le pétrole alors que l'on attend mardi le rapport mensuel de l'Opep et mercredi celui de l'AIE.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En avant-Bourse Nvidia recule de 1,8% et Advanced Micro Devices (AMD) de 3,3%, les deux fabricants de puces ayant accepté de reverser 15% de leurs revenus en Chine sur les semi-conducteurs liés à l'IA à l'Etat américain, selon un responsable américain.

INTEL avance de 1,6% en avant-Bourse en amont d'une visite attendue à la Maison blanche de son directeur général, Lip-Bu Tan, dont la démission est réclamée par Donald Trump.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur de la défense en Europe (-1,04%) souffre en amont de la rencontre Trump-Poutine : Rheinmetall (-3,64%), Thales (-1,0%), Dassault Aviation (-1,04%), BAE Systems (-1,64%) et Leonardo (-0,40%) sont dans le rouge.

Orsted plonge de 28,68%, le groupe danois cherchant à obtenir auprès de ses actionnaires 60 milliards de couronnes (8,07 milliards d'euros) alors que le marché américain de l'éolienne s'essouffle.

Northern Data chute de 7,99% après que la plate-forme américaine de vidéo et de services dans le "cloud" Rumble a annoncé envisager une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (environ un milliard d'euros) sur le groupe allemand.

Novartis prend 3% à la suite de résultats favorables de l'Ianalumab, le traitement du laboratoire suisse contre la maladie de Sjögren, lors d'un essai de stade avancé.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, à 2,6944%, dans un contexte d'attentisme avant de nombreux rendez-vous.

Celui des bons du Trésor américain à dix ans varie très peu, cédant 1,6 point de base, à 4,2674%.

CHANGES

Le dollar varie peu également, prenant 0,12% face à un panier de devises internationales, en attendant les chiffres de l'inflation américaine et l'expiration de la date butoir pour les négociations sur le commerce entre Washington et Pékin.

L'euro grappille 0,02%, à 1,1642 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3442 dollar (-0,06%).

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a atteint 122.308 dollars, se rapprochant de son record du 14 juillet à 123.153,22 dollars. Donald Trump a signé jeudi un décret permettant d'intégrer les cryptoactifs aux plans d'épargne de retraite aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est quasiment stable lundi après une chute de plus de 4% la semaine dernière, les investisseurs étant dans l'attente du sommet prévu vendredi en Alaska.

Le Brent grignote 0,20% à 66,73 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,17% à 63,99 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)