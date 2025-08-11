Volkswagen et Bosch veulent rendre la conduite autonome accessible dès 2026

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BILL PUGLIANO )

Le premier constructeur européen Volkswagen et l’équipementier Bosch ont annoncé lundi viser 2026 pour finaliser leur technologie de conduite autonome accessible aussi aux modèles d'entrée de gamme.

Les deux groupes allemands mettent au point une "pile logicielle" basée sur l'intelligence artificielle, "prête à être utilisée dans des projets de production à partir de la mi-2026", ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Cette solution de niveau 2+, qui autorise le conducteur à lâcher temporairement le volant tout en restant vigilant, sera d’abord réservée à l'autoroute.

Une technologie de niveau 3 - le véhicule conduit seul dans certaines situations précises et permet au conducteur de ne plus surveiller la route - est également prévue, mais sans calendrier pour l'instant.

En Allemagne, Mercedes-Benz et BMW ont déjà mis en vente des systèmes de conduite autonome de niveau 3, facturés environ 6.000 euros sur leurs modèles haut de gamme, les Série 7 et Classe S.

Cette dernière permettra dès le printemps 2025 de monter à 95 km/h les yeux fermés.

Mais pour Volkswagen et Bosch, il s'agit de mettre la conduite autonome "à la disposition de millions de conducteurs, du segment grand public au segment premium", explique le communiqué, sans divulguer de prix.

La technologie ne sera pas tout de suite applicable sur route. Elle est d'abord destinée à être intégrée aux futurs modèles du groupe Volkswagen construits avec la future architecture logicielle SDV développée avec l'américain Rivian, attendue à partir de 2027, a déclaré un porte-parole du constructeur à l'AFP.

Elle pourrait équiper en premier l'ID.1, la petite citadine de VW promise autour de 20.000 euros pour 2027.

En cas de retard chez Volkswagen, la technologie de conduite autonome pourrait être commercialisée en amont à destination d'autres constructeurs, selon une source interne chez Bosch.

Lancé en 2022, le partenariat vise à propulser les deux industriels dans la course à la conduite autonome, face à des entreprises nées dans ce domaine comme les américains Tesla et Waymo.

Le groupe Stellantis a annoncé en février dernier qu'il proposerait bientôt des voitures équipées d'un système de niveau 3 jusqu'à 60 km/h dans certaines conditions.