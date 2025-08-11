 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hartree Partners envisage d'acquérir le négociant de cacao Touton
11/08/2025 à 15:18

Des fèves de cacao séchées

Le négociant mondial en énergie et en matières premières Hartree Partners est en pourparlers pour acquérir la société agro-industrielle française Touton, qui commercialise près de 10% du cacao mondial, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le commerce mondial du cacao connaît un bouleversement majeur, les difficultés en Afrique de l'Ouest, la première région productrice au monde, faisant grimper les prix à des niveaux historiques, ce qui met la pression sur les entreprises indépendantes comme Touton, dont l'histoire remonte à plus de 150 ans.

L'une des sources a déclaré que les dirigeants de Touton avaient discuté d'un accord d'acquisition en personne avec Stephen Hendel, associé fondateur de Hartree, et Scott Levy, responsable des investissements de la société, il y a environ un mois.

Une seconde source a confirmé que des discussions concernant un possible rachat de Touton par Hartree avaient eu lieu, sans fournir plus de détails.

Les deux sources ont demandé à rester anonymes en raison de la sensibilité du dossier.

Hartree a déclaré à Reuters qu’il ne commentait pas ce qu’il qualifie de "rumeurs de marché". Touton n’a pas répondu à une demande de commentaire.

(May Angel et Gus Trompiz, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

