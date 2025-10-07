Wall Street vue sans direction, l'Europe en hausse prudente

Un panneau "Wall St" à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent en hausse prudente mardi à mi-séance, au lendemain d'une séance marquée par la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, à qui Emmanuel Macron a accordé 48 heures supplémentaires pour négocier avec les partis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,06% pour le le Dow Jones, mais en baisse de 0,03% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,01% pour le Nasdaq, qui ont fini lundi sur des records en clôture grâce aux valeurs liées à l'intelligence artificielle. À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 8.002,41 points vers 10h52 GMT, après avoir cédé 1,36% lundi en raison de la crise politique dans la deuxième économie de la zone euro.

À Francfort, le Dax avance de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,20% et le Stoxx 600 prend 0,21%.

La prudence continue de régner en Europe après les nouvelles secousses politiques en France, où Sébastien Lecornu, qui a démissionné de manière inattendue lundi sur fond de vives critiques sur la composition du gouvernement nouvellement nommé, a été chargé par le président Emmanuel Macron de mener "d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays".

Selon un communiqué publié mardi par Matignon, le Premier ministre démissionnaire a proposé de concentrer ces discussions sur l'adoption d'un budget pour l'Etat et pour la sécurité sociale et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, tandis qu'aux appels au départ du président de la République lancés sans surprise par LFI et par le RN est venu s'ajouter celui d'Edouard Philippe, son ancien Premier ministre, qui a défendu l'organisation d'une élection présidentielle anticipée.

"Pour les marchés financiers, ce qui importe vraiment, c'est le budget et la manière dont il va être mis en oeuvre", déclare Anthi Tsouvali, stratège chez UBS, ajoutant qu'une situation dans laquelle la France resterait sans gouvernement pendant un certain temps pourrait générer une grande volatilité.

Le marché obligataire est pour sa part plus calme mardi après une séance tendue lundi, qui a vu l'écart avec l'OAT française et le Bund allemand à dix ans atteindre le niveau le plus élevé depuis le 13 janvier, signe de la défiance des investisseurs.

Le CAC 40 est à la traîne par rapport au reste de l'Europe depuis le début de l'année, l'indice affichant une hausse d'environ 8% depuis janvier, contre des gains à deux chiffres pour la plupart de ses homologues, y compris le DAX allemand (+22%) et le STOXX 600 (+12%).

Outre la France, les investisseurs gardent un oeil sur la situation outre-Atlantique où le "shutdown" se poursuit dans l'administration faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget, même si l'impasse n'a pas eu pour le moment beaucoup d'impact sur les marchés, qui se concentrent plutôt sur la probabilité quasi certaine d'une baisse des taux après la réunion d'octobre de la Fed et sur l'optimisme concernant le secteur de l'IA.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE Les deux grandes valeurs du luxe en Europe, LVMH et Kering, aident mardi le CAC 40 et montent de 3,3% et 6% respectivement, après un changement de recommandation de la part de Morgan Stanley pour tenir compte d'un "choc d'offre créative" constaté dans le secteur.

Le compartiment bancaire européen grappille 0,12%, tandis que Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas évoluent en ordre dispersé après la déroute de la veille sur fond de turbulences politiques en France.

Valneva chute pour sa part de 7,5% après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour cette année.

Nexans cède 3% après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur le fabricant français de câbles d'"acheter" à "conserver".

Ailleurs en Europe, le groupe danois Novo Nordisk abandonne 1,3%, pénalisé par le rejet par un tribunal américain de son recours contre le programme de négociation des prix des médicaments de Medicare.

B&M perd 4,7%, le détaillant discount ayant averti mardi d'une baisse de son bénéfice annuel en raison de la faiblesse des ventes au Royaume-Uni.

Shell, qui a relevé ses prévisions de production pour le troisième trimestre, gagne 1,6%.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro sont en légère hausse mardi, dans un contexte de crise politique dans la deuxième économie de la zone euro, mais loin des hausses enregistrées la veille.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,7 point de base à 2,7333%. Le deux ans prend 0,7 point de base à 2,0111%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans gagne 1,8 point de base à 3,5874%. L'écart de rendement entre les obligations allemandes, référence dans la zone euro, et les obligations françaises à 10 ans, qui reflète la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, ressort à 85,4 points de base vers 10h40 GMT.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est plutôt stable à 4,1675%, tout comme celui de son homologue à deux ans, qui ressort à 3,6008%.

CHANGES L'euro recule encore (-0,33%), entraîné par la crise politique en France, et se négocie à 1,1673 dollar.

Le billet vert gagne 0,27% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Le Brent recule de 0,12% à 65,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,15% à 61,60 dollars, alors que les investisseurs évaluent la hausse de la production décidée par l'Opep+ à partir de novembre, inférieure aux prévisions, mais qui intervient dans un contexte de prévision d'excédent de l'offre.

MÉTAUX

L'or a atteint un niveau record mardi, à 3.977,19 dollars l'once, dans un contexte de demande d'actifs refuge et de paris sur une baisse des taux de la Fed alors que le shutdown se poursuit aux Etats-Unis.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEURS À L'AGENDA DU 7 OCTOBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)