L’emploi au cœur des préoccupations de la Fed

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour octobre en 1 minute !

Les actions mondiales continuent d'atteindre de nouveaux sommets, soutenues par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et le début de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Nous anticipons un ralentissement de la croissance aux États-Unis, mais une volonté de la Fed de soutenir l'économie. Selon nous, ce contexte appelle à une stratégie d'investissement bien diversifiée, légèrement favorable aux actifs risqués.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

Obligations d'entreprises : bénéficier de leur potentiel de revenu

Un brin de prudence face à l'optimisme au sujet de l'IA

La transition vers un monde multipolaire booste les marchés émergents

S'intéresser aux obligations mondiales

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :