 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,10
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’emploi au cœur des préoccupations de la Fed
information fournie par Amundi 07/10/2025 à 16:05

Amundi

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour octobre en 1 minute !

Les actions mondiales continuent d'atteindre de nouveaux sommets, soutenues par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et le début de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Nous anticipons un ralentissement de la croissance aux États-Unis, mais une volonté de la Fed de soutenir l'économie. Selon nous, ce contexte appelle à une stratégie d'investissement bien diversifiée, légèrement favorable aux actifs risqués.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

  • Obligations d'entreprises : bénéficier de leur potentiel de revenu
  • Un brin de prudence face à l'optimisme au sujet de l'IA
  • La transition vers un monde multipolaire booste les marchés émergents
  • S'intéresser aux obligations mondiales

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :

Banques centrales
FED

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank