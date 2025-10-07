Procès Jubillar: la voiture a-t-elle bougé dans la nuit de la disparition? l'accusé se contredit

Cédric Jubillar dans la salle d'audience de la cour d'assises du Tarn lors de son procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, le 23 septembre 2025 à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Au procès de Cédric Jubillar, un voisin a affirmé mardi être "sûr à 100%" que le véhicule de Delphine a été déplacé durant la nuit de la disparition de l'infirmière, un élément-clé de l'accusation qui a mis l'accusé face à ses contradictions.

Cette 207 bleu marine, garée cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans la rue Yves Montand, qui passe en pente devant la maison des Jubillar à Cagnac-les-Mines, constitue l'un des indices "graves et concordants" ayant mené les juges d'instruction à renvoyer le peintre-plaquiste devant la cour d'assises du Tarn. Car pour l'accusation, la voiture a pu servir à transporter le corps de la jeune mère de famille.

Plusieurs témoins indiquent que Delphine avait garé cette voiture dans le sens de la montée ce soir-là, comme à son habitude, tandis qu'elle a été retrouvée dans le sens de la descente le lendemain.

Parmi eux, un voisin des Jubillar a assuré mardi être "sûr à 100%" que le véhicule de Delphine avait été déplacé durant la nuit, expliquant avoir garé sa camionnette blanche juste en face de la 207.

Sous la pression des avocats généraux et des parties civiles, l'accusé a estimé de son côté que le véhicule était garé vers la descente dès le 15 décembre au soir.

Pendant l'enquête pourtant, il avait dit ne pas savoir "dans quel sens" était garée la 207, a relevé l'avocat général Nicolas Ruff, notant que l'accusé se contredisait.

"Je m'en rappelle très bien maintenant, je peux vous assurer qu'il était garé dans le sens de la descente", a alors insisté Cédric Jubillar.

- "J'aurais fait attention..." -

Interrogé par un des avocats des parties civiles, Laurent de Caunes, sur une possible "grave erreur" qu'il aurait pu commettre s'il avait garé la voiture "dans le mauvais sens", l'accusé a répondu, sans reconnaître l'avoir effectivement utilisée: "J'aurais fait attention à ce genre de détail si j'avais commis un tel crime".

A la barre, mardi, le voisin des Jubillar s'est aussi déclaré "sûr et certain" que le véhicule avait changé de sens le lendemain, car la Peugeot était alors presque collée au pare-choc de son camion et qu'il a "dû manœuvrer pour faire demi tour".

Or, pour la défense, le fait que les premiers gendarmes arrivés sur les lieux le matin de la disparition n'aient pas fait mention dudit camion affaiblit ce témoignage.

Cédric Jubillar a toutefois reconnu mardi avoir relevé lors de l'enquête que le camion se trouvait bel et bien "devant la voiture de Delphine".

- "Je me suis trompé" -

Les débats concernant le sens de stationnement du véhicule portent également sur la raison pour laquelle Delphine avait l'habitude de se garer dans le sens de la montée.

Pour la meilleure amie de la disparue, c'était pour que le côté passager, où se trouvait le siège auto de sa fille Elyah, soit accessible depuis la rue plutôt que du côté de la pente herbue où se trouvaient des ronces.

Alors que la défense assurait qu'il n'y avait pas de ronces là où Delphine se garait, l'avocat général est revenu à la charge, conduisant Cédric Jubillar à reconnaître que son épouse se garait en réalité sur l'emplacement suivant, où se trouvaient bien des ronces.

"Alors je me suis trompé, ça arrive", a lâché l'accusé.

La présidente de la cour d'assises, Hélène Ratinaud, a annoncé mardi matin avoir invité à déposer, l'après-midi même, le gendarme auteur d'une liste de numéros détectés la nuit de la disparition autour du domicile des Jubillar, sur laquelle figurait selon la défense le numéro de Jean, l'amant de Delphine.

Les avocats de Cédric Jubillar ont en effet accusé lundi les gendarmes d'avoir "falsifié la procédure" concernant la possible présence du téléphone de Jean près de Cagnac-les-Mines, cette nuit-là. Ils ont demandé à la cour de prendre acte de leurs conclusions à ce propos, ce que les magistrats ont refusé.

"Les faits allégués par la défense n'ont pas eu lieu lors de l'audience, il convient de rejeter la demande de donner acte", a déclaré Hélène Ratinaud.

Cédric Jubillar a toujours nié avoir tué son épouse, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le verdict est attendu le 17 octobre, après quatre semaines d'audience.