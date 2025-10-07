Wall Street fait fi de la prolongation de la paralysie budgétaire américaine

Un opérateur à la Bourse de New York le 1er octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en petite hausse mardi, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes politiques aux Etats-Unis, où l'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral se poursuit, pour continuer à se réjouir des perspectives d'assouplissement monétaire.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones grappillait 0,01%, l'indice Nasdaq gagnait 0,16% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,08%.

Ces mouvements "ne traduisent pas une grande conviction à l'achat, mais à ce stade, ce n'est pas le facteur déterminant", juge Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour l'analyste, "l'aspect principal est qu'il n'y a toujours pas de conviction à la vente" au sein des investisseurs.

Ces dernières semaines, les principaux indices de la place américaine ont enchaîné les records.

Les remous politiques aux Etats-Unis et la paralysie budgétaire dans laquelle est plongée le pays n'ont pas entamé cet optimisme.

"Les acteurs du marché considèrent le +shutdown+ sous un angle historique et affirment que, dans l'ensemble, il n'a pas eu d'incidence sur le marché ou l'économie" lors des précédents blocages, souligne auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Pour l'analyste, la seule limite pourrait être en cas d'arrêt "trop long".

Lundi, le Sénat américain a, de nouveau, échoué à se mettre d'accord sur un budget. Comme lors du dernier vote vendredi, le texte des élus républicains n'a récolté que trois voix de sénateurs de l'opposition et n'a pas réussi à atteindre le seuil des 60 requises pour lever ce blocage.

Cette mise à l'arrêt empêche la publication d'un certain nombre d'indicateurs susceptibles de donner une image plus précise de l'état de santé de l'économie américaine.

Mais pour Art Hogan, les données dont la publication est maintenue, "n'auront pas plus d'importance que d'habitude".

La raison: des attentes déjà très fortes quant à une nouvelle baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) fin octobre.

Selon l'outil de veille CME FedWatch, la Réserve fédérale devrait avoir diminué ses taux d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

En attendant, les investisseurs prêteront attention aux différentes prises de parole des responsables de l'institution monétaire ainsi qu'à la publication, mercredi, du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans était stable par rapport à la clôture la veille, à 4,15%.

Côté entreprises, le géant boursier américain Intercontinental Exchange (ICE), maison mère de la New York Stock Exchange (NYSE), était recherché (+1,78% à 161,89 dollars) après avoir annoncé une prise de participation de 2 milliards de dollars dans la plateforme de paris Polymarket.

L'opération valorise cette dernière 8 milliards de dollars, selon un communiqué commun publié mardi.

Le prix de l'action de la société d'exploration minière canadienne Trilogy Metals était quasiment multiplié par trois (+194,05% à 6,16 dollars), profitant de l'annonce d'une prise de participation de l'Etat américain, à hauteur de 10% de son capital.

Ce partenariat est lié au rétablissement du projet Ambler Road qui vise à construire une autoroute en Alaska de plus de 300 km qui traverserait un parc national pour rejoindre une mine.

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (+3,00% à 150,13 dollars) profitait d'un relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires, attendu en hausse de 7% à 9% contre 3% à 4% précédemment. L'entreprise prévoit également une croissance plus forte de son bénéfice net.

Nasdaq