Wall Street vue sans direction, l'Europe en baisse avec le recul des technologies médicales

Une femme descend Wall Street à New York, États-Unis

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance, entraînées par les valeurs des technologies médicales, tandis que les investisseurs attendent de nouveaux commentaires des responsables de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux d'intérêt et une série de données sur l'économie américaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones, et en baisse de 0,16% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,24% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,58% à 7.782,44 points vers 11h03 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,77% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 perd 0,47% et le Stoxx 600 abandonne 0,48%.

Jerome Powell, président de la Fed, s'est montré prudent mardi en évoquant les risques pesant à la fois sur le marché du travail et l'inflation, ce qui a laissé les opérateurs sur leur faim, alors qu'ils cherchaient à obtenir des éclaircissements sur l'évolution possible des taux.

Les déclarations du président de la banque centrale sur le niveau élevé des valorisations actuelles des entreprises cotées a encore renforcé la prudence et les investisseurs ont choisi de prendre leurs bénéfices alors qu'à Wall Street les indices évoluent proches de leurs records.

La fin de la semaine sera, pourtant, riche en données macroéconomiques qui pourraient sortir les investisseurs de leur indécision : jeudi sont attendus les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) américain du deuxième trimestre et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, tandis que l'indice clé des prix PCE doit être publié vendredi.

En Europe, le marché digère la perspective d'un redressement du moral des consommateurs allemands en octobre, tandis qu'en France, la confiance des ménages est restée stable en septembre.

La Banque nationale suisse (BNS) a par ailleurs maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro, le niveau le plus bas au sein des grandes banques centrales dans le monde, alors qu'elle évalue l'impact des droits douaniers du président américain Donald Trump sur l'économie suisse.

La politique commerciale de la Maison Blanche suscite par ailleurs de nouvelles craintes, puisque le département américain du Commerce a ouvert des enquêtes sur les importations d'équipements de protection individuelle, de matériel médical, de robots et de machines industrielles, ce qui pèse sur le secteur en Bourse.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

TotalEnergies, qui va être coté à la Bourse de New York, perd 0,26%, alors que le groupe a annoncé avoir décidé d'adapter les niveaux de rachats d'actions en fonction des prix de l'énergie pour faire face aux incertitudes économiques et géopolitiques.

Trigano gagne 4,6% malgré un chiffre d'affaires en baisse sur l'exercice annuel 2024/2025, les investisseurs se focalisant plutôt sur les perspectives encourageantes pour 2026.

Les valeurs européennes de la technologie médicale sont en baisse, touchées par les enquêtes américaines sur l'importation : Siemens Healthineers, Philips, Coloplast, Sonova, Demant et GN Store Nord perdent entre 2,9% 5,7%. A la Bourse de Paris, les laboratoires français Sanofi et Valneva perdent 1,35% et 3,3% respectivement.

H&M, qui a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, prend 8%.

SAP recule de 1,5% alors que la Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 4,1466%. Le deux ans avance quant à lui d'un point de base à 3,6082%.

Les rendements des obligations de la zone euro peinent à trouver une direction jeudi : le Bund allemand à dix ans évolue en légère baisse à 2,7438%, tandis que celui de son homologue à deux ans avance de 0,5 point de base à 2,0281%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans s'affiche à 82,5 points de base alors qu'une nouvelle journée d'action intersyndicale est prévue en France le 2 octobre et que le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, est toujours à l'oeuvre pour bâtir le budget 2026.

CHANGES Le dollar cède 0,09% face à un panier de devises de référence, après s'être rapproché mercredi de son plus haut niveau en trois semaines sur fond de doutes quant aux nouvelles baisses de taux de la Fed.

L'euro gagne 0,1% à 1,1749 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi après avoir touché un sommet de sept semaines la veille sur fond de baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et d'inquiétudes géopolitiques.

Le Brent cède 0,52% à 68,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,62% à 64,59 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)