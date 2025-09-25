 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des avions de chasse russes interceptés au large de l'Alaska
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:42

Des avions de combat russes Su-35S et un bombardier stratégique Tu-95ms

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a fait décoller des avions de chasse mercredi pour identifier et intercepter quatre avions militaires russes au large de l'Alaska, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Le NORAD a détecté et suivi deux Tu-95 et deux Su-35 russes opérant dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska, selon ce communiqué publié jeudi. L'organisation a réagi en mobilisant un E-3, quatre F-16 et quatre avions ravitailleurs KC-135.

Les avions russes sont restés dans l'espace aérien international et n'ont pas pénétré dans celui des États-Unis ou du Canada, selon le NORAD.

La zone d'identification de la défense aérienne de l'Alaska est un secteur de l'espace aérien international nécessitant l'identification immédiate de tous les appareils à des fins de sécurité nationale, a-t-il précisé.

(Reportage Ryan Patrick Jones à Toronto, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)

Défense
    j'allais oublier, il n'y a pas eu d'interception, puisqu'aussi bien les avions Russes sont restés dans l'espace international, parlons alors de rencontre en altitude

