Wall Street vue sans direction, attentisme avant le rapport sur l'emploi aux États-Unis

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ‌à mi-séance, l'attentisme prédominant avant le rapport sur l'emploi américain afin de préciser les anticipations de politique monétaire. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de ​0,10% pour le Dow Jones, en hausse de 0,06% pour le Standard & Poor's-500 et en hausse de 0,48% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.275,94 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 de 0,02% et le Stoxx 600 ​de 0,09%.

La séance gravite autour de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'août, prévue à 12h30 GMT, dont les données permettront aux investisseurs d'ajuster leurs perspectives en matière de politique monétaire.

Alors que la prochaine réunion ​de la Réserve fédérale américaine (Fed) approche à grands pas (les 15 et 16 septembre), les opérateurs ⁠sont attentifs à tout indice concernant la politique monétaire, en raison de plusieurs pistes.

Christopher Waller, membre des gouverneurs de la Fed, a déclaré jeudi qu'il serait favorable à ‌un maintien des taux si les prochaines données confirmaient des signes de désinflation.

Ces propos sont venus jeter le doute sur la lecture du discours du président de la Fed au symposium de Jackson Hole, la semaine dernière, lorsque Kevin Warsh avait laissé entendre que des hausses des taux pourraient ​s'avérer nécessaires.

Les marchés parient désormais à 50,4% sur la probabilité d'une ‌hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, contre 63% avant la prise de parole de Christopher ⁠Waller, selon des données FedWatch.

Ces prévisions restent toutefois largement soumises à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, la recrudescence des hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant provoqué cette semaine un bond des cours pétroliers et des craintes inflationnistes, ce qui a mené les rendements obligataires à des sommets.

Sans autre catalysateur, hormis la baisse surprise en juillet des ventes au détail en zone ⁠euro, le Vieux continent surveille les ‌données américaines afin de confirmer ses anticipations pour la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), les 9 et 10 septembre.

Les marchés ont presque entièrement intégré ⁠dans leurs cours une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la BCE, avec une probabilité de 99,2%, selon les données compilées ‌par LSEG.

JP Morgan et BNP Paribas ont déclaré jeudi qu'ils s'attendaient à ce que Francfort procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base ⁠en décembre, face aux risques persistants d'inflation et les prix élevés de l'énergie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN ⁠EUROPE

Aux valeurs, Volkswagen bondit de 5,4% après l'approbation ‌la veille par le conseil de surveillance du groupe d'un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ 50.000 emplois.

Vivendi recule de 4,9% après avoir fait état jeudi ​soir d'un chiffre d'affaires semestriel en recul de 3,5%, citant un effet de saisonnalité des lancements de ‌jeux de Gameloft.

GTT et Accor grimpent de 3,6% et 2,3% respectivement, à la faveur de relèvement de recommandations par les courtiers Berenberg et Morgan Stanley.

TAUX

Les marchés obligataires mondiaux calment leur flambée, bien que les maturités à ​court terme, plus sensibles aux anticipations de politique monétaire, réévaluent les risques de hausse des taux.

Le rendement des Treasuries à dix ans reste stable à 4,7621%, tandis que le deux ans avance de 1,1 point de base à 4,3453%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 0,3 point de base à 3,3487%, tandis que le deux ans prend 0,2 ⁠point de base à 2,9564%.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie avant la publication du rapport sur l'emploi américain, alors que les données sur les prix à la consommation de la semaine prochaine pourraient peser davantage sur le dollar, a déclaré Lee Hardman, stratège en devises chez MUFG.

Le dollar gagne 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,03% à 1,1621 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement, bien que les principaux contrats s'apprêtent à enregistrer des hausses hebdomadaires de 6,3% et de 8,5%.

Le Brent lâche 0,52% à 95,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,77% à 90,60 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 12h30 Taux de chômage août +4,1% +4,1%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)