Wall Street vue prudente, l'Europe avance avec le luxe et les données du secteur privé

Une femme marche sur Wall Street à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes progressent vendredi à mi-séance, portées par ‌les valeurs du secteur du luxe et par une série de données encourageantes sur l'activité du secteur privé, même si les tensions géopolitiques autour de l'Iran tempèrent l'enthousiasme. Après une séance affectée jeudi par les craintes autour du secteur du ​crédit privé, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,11% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,80% à 8.465,82 points vers 12h08 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,20% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,36%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,40% et le Stoxx 600 avance de 0,41%.

Le luxe (+1,72%) porte le ​Stoxx 600 ce vendredi grâce aux résultats du fabricant de doudounes de luxe Moncler (+11%), qui ont ravivé l'optimisme quant à la reprise d'un secteur qui souffre depuis deux ans de la morosité du marché chinois.

L'indice paneuropéen est sur le point d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis début janvier, les craintes liées ​à l'émergence de l'IA passant au moins temporairement au second plan alors que les investisseurs sont confiants dans l'amélioration ⁠des perspectives de bénéfices des entreprises.

Selon les données LSEG, les entreprises européennes devraient afficher une baisse moyenne de 0,6% de leurs bénéfices au quatrième trimestre 2025, une amélioration par rapport à la baisse de 1,1% ‌prévue par les analystes il y a une semaine.

Les données macroéconomiques publiées ce matin sur le secteur privé de la zone euro apportent également un soutien, l'activité ayant connu une accélération plus forte que prévu en février, grâce notamment à un retour à la croissance dans le secteur manufacturier.

L'attention ne devrait toutefois pas trop s'éloigner du secteur technologique, alors que le ​géant des puces Nvidia s'apprête à publier ses résultats la semaine prochaine, dans un contexte ‌de doutes quant à l'essor de cette technologie et aux investissements massifs qu'elle nécessite.

En toile de fond de la séance, une possible intervention militaire américaine en ⁠Iran après que le président Donald Trump a exhorté jeudi Téhéran à conclure un accord avec Washington concernant son programme nucléaire, fixant un délai de 10 à 15 jours.

Aux États-Unis, la publication, à 13h30 GMT, de l'inflation PCE aux États-Unis — une donnée clé pour les prévisions de politique monétaire — et l'estimation du PIB du quatrième trimestre, pourrait également être décisive pour le moral des investisseurs.

Le secteur du luxe, qui pèse lourdement ⁠dans l'indice vedette de la Bourse de Paris, ‌se distingue après les résultats de Moncler, LVHM, Kering et Hermès gagnant entre 1% et 2%.

Danone abandonne 0,54%, ses résultats financiers ayant été obscurcis par les importants rappels de laits infantiles.

Imerys perd ⁠pour sa part plus de 6% après avoir annoncé un Ebitda annuel en forte baisse.

Air Liquide, qui a dépassé les attentes en 2025, grimpe de 3,8%.

Ailleurs en Europe, Anglo American, qui a fait état vendredi d'une perte de 3,7 ‌milliards de dollars (3,15 milliards d'euros) en 2025 après avoir procédé à une nouvelle dépréciation de son activité diamantaire, grappille toutefois 0,87%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement stable, à 4,071%, tout comme ⁠celui de l'obligation à deux ans, à 3,4718%, avant les données sur l'inflation PCE et le PIB américain, qui seront très surveillées alors que les "minutes" de ⁠la Fed ont montré d'importantes divergences au sein du ‌comité de politique monétaire et des discussions sur d'éventuelles hausses de taux si les prix restaient élevés.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1 point de base à 2,7348%. Le deux ans est ​stable à 2,0581%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar est en légère baisse (-0,05%) mais s'achemine vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis ‌octobre face à un panier de devises de référence, soutenu par une série d'indicateurs américains meilleurs que prévu, des "minutes" de la Fed au ton restrictif et les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'euro perd 0,03% à 1,1768 dollar. La devise unique a souffert cette semaine ​des incertitudes entourant le mandat de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui, selon le Financial Times, prévoit de quitter son poste avant la fin officielle de son mandat en octobre 2027 afin de permettre au président Emmanuel Macron d'avoir son mot à dire dans le choix de son successeur.

La cheffe de l'institution de Francfort a toutefois déclaré jeudi au Wall Street Journal qu'elle s'attendait à mener son mandat jusqu'au bout.

Le yen japonais se déprécie ⁠de 0,15% à 155,23 pour un dollar après la publication de données montrant un ralentissement de l'inflation susceptible de compliquer la tâche de la Banque du Japon (BoJ) dans le relèvement de ses taux d'intérêt. Dans un discours devant le Parlement, la Première ministre Sanae Takaichi s'est engagée à rompre avec une "austérité budgétaire excessive".

"Le fait que le choix des banquiers centraux génère autant de débats politiques actuellement montre que la politique monétaire est redevenue politique, après des décennies où elle était vue comme technocratique", écrit Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en légère baisse mais s'acheminent vers leur premier gain hebdomadaire en trois semaines sur fond de craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

Le Brent cède 0,54% à 71,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,11% à 66,36 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 FÉVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Revenus des ménages décembre +0,3% +0,3%

Dépenses de consommation +0,4% +0,5%

Indice PCE des prix +0,3% +0,2%

- sur un an +2,8% +2,8%

USA 13h30 Produit intérieur brut (PIB) T4 +3,0% +4,4%

USA 15h00 Indice ​de l'Université du février 57,3 57,3*

Michigan (définitif)

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)