JO 2026/Biathlon-Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start, seul Français le plus médaillé aux Jeux olympiques

Biathlon - Départ groupé hommes 15 km

‌Le biathlète Quentin Fillon ​Maillet a décroché vendredi le bronze sur ​la mass start des ​Jeux de Milan-Cortina, ⁠devenant le Français ‌le plus médaillé aux Jeux olympiques, été ​et ‌hiver confondus, avec ⁠une neuvième récompense.

Le Jurassien de 33 ans, ⁠battu par ‌les Norvégiens Johannes ⁠Dale-Skjevdal et Sturla ‌Laegreid, a ⁠obtenu la 20e médaille ⁠de la ‌délégation française.

Trois jours après ​avoir ‌égalé les escrimeurs Roger Ducret et ​Philippe Cattiau, il est désormais ⁠seul au sommet du palmarès tricolore aux Jeux olympiques.

