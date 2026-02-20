JO 2026/Biathlon-Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start, seul Français le plus médaillé aux Jeux olympiques

Biathlon - Départ groupé hommes 15 km
Le biathlète Quentin Fillon Maillet a décroché vendredi le bronze sur la mass start des Jeux de Milan-Cortina, devenant le Français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, avec une neuvième récompense.
Le Jurassien de 33 ans, battu par les Norvégiens Johannes Dale-Skjevdal et Sturla Laegreid, a obtenu la 20e médaille de la délégation française.
Trois jours après avoir égalé les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, il est désormais seul au sommet du palmarès tricolore aux Jeux olympiques.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)
