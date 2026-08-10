Wall Street vue en petite hausse, début de semaine prudent avant des indicateurs majeurs

* La prudence de mise avant les données d'inflation US mercredi et jeudi

* L'incertitude demeure sur les négociations pour rouvrir le détroit d'Ormuz

* Les prix du pétrole restant stables autour de 84 dollars le baril

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes évoluent dans le désordre à mi-séance, alors que la confusion demeure sur les négociations au Moyen-Orient autour de la réouverture du détroit d'Ormuz, maintenant les cours du pétrole à un niveau élevé, tandis que l'attentisme est de mise au lancement d'une semaine chargée en indicateurs économiques majeurs.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street presque stable (-0,04%) pour le Dow Jones .DJI , en lègère hausse de 0,09% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

À Paris, vers 10h40 GMT, le CAC 40 .FCHI gagne 0,04% à 8.718,08 points, tandis que le Dax .GDAXI avance de 0,45% à Francfort et que le FTSE 100

.FTSE londonien cède 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 0,42% et le Stoxx 600 .STOXX 0,14%.

Bien que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a réaffirmé dimanche qu'un accord entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz en était aux "dernières étapes", Téhéran maintient ne pas être en négociations avec les États-Unis sur la réouverture de cette voie maritime essentielle et n'en entamerait pas tant que Washington continuera à enfreindre l'accord provisoire signé en juin entre les deux belligérants.

En l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, les cours du pétrole restent stables, ce qui pourrait apaiser les craintes de voir une flambée prolongée alimenter l'inflation, une évolution susceptible d'encourager les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt. Dans l'attente d'indications supplémentaires sur la trajectoire des taux, la prudence domine.

"Les marchés traversent simplement une période d'assimilation et d'attentisme", selon Kiran Ganesh, directeur général et responsable mondial de la communication en matière d'investissement chez UBS.

Alors que le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a déjà fait connaître son manque d'enthousiasme pour les indications prospectives, les investisseurs seront particulièrement attentifs cette semaine à deux statistiques clef sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) mercredi et les prix à la production (PPI) jeudi.

"Cette semaine, toute l'attention sera résolument tournée vers le CPI américain du mois de juillet, qui pourrait jouer un rôle déterminant dans l'évolution des anticipations concernant la réunion du FOMC de septembre", déclarent les analystes de Deutsche Bank Research dans une note.

Les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt à court terme se sont toutefois atténuées vendredi après les données de l'emploi américain pour la mois de juillet. Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité de 44% d'une hausse des taux en septembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N4470CX

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment européen des valeurs technologiques .SX8P mène les gains et emporte 1,39%, porté par une progression de 3,3% pour Infineon IFXGn.DE , le fabricant allemand de puces ayant lancé un programme de rachat d'actions à durée limitée.

À Paris, les groupes de semiconducteurs STmicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA gagnent 2,17% et 4,53%, se hissant en tête du CAC 40 et du SBF 120 respectivement.

Les valeurs des médias .SXMP sont en revanche à la peine, l'indice abandonnant 0,59% avec des pertes de 0,57% à 2,77% pour WPP WPP.L , Publicis

PUBP.PA et Pearson PSON.L .

L'équipementier automobile allemand Aumovio AMV0n.DE gagne 2,0% à la faveur d'un relèvement de recommandation par Bernstein, tandis que l'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.L perd 3,47% à la suite d'une dégradation par BNP Paribas.

TAUX/CHANGES

Les investisseurs digèrent lundi les données américaines publiées vendredi dernier, qui ont révélé des pertes d'emplois inattendues aux Etats-Unis le mois dernier, tempérant les prévisions d'une hausse des taux directeurs de la Fed lors de sa réunion de septembre en attendant les données d'inflation plus tard cette semaine.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro cède 0,03% à 1,1555 dollar EUR= .

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR progresse de 0,2 point de base (pb) à 4,6597% et le deux ans US2YT=RR de 1,0 pb à 4,2139%.

Le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend 0,7 pb à 3,1364% et le deux ans

DE10YT=RR 1,9 pb à 2,7512%.

PÉTROLE

Les prix de l'or noir sont pratiquement inchangés, les progrès des négociations sur les nouvelles voies de navigation dans le détroit d'Ormuz étant tempérés par l'intransigeance de l'Iran, qui exige que les États-Unis remplissent certaines conditions avant qu'une réouverture ne puisse être envisagée.

Le Brent LCOc1 progresse de 1,29% à 84,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,23% à 79,14 dollars.

PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS À L'AGENDA DU 10 AOÛT:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)