Wall Street vue en ordre dispersé et l'Europe hésite, doutes et prise de bénéfices sur la "tech"

* le CAC 40 gagne 0,23% et Stoxx 600 perd 0,15%

* Les semi-conducteurs souffrent dans le sillage de Samsung

* Deux pétroliers endommagés dans le détroit d'Ormuz

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent sans direction mardi à mi-séance, la technologie limitant les gains dans un contexte de prudence et de prise de bénéfices dans le secteur de l'IA après les résultats et les prévisions pourtant spectaculaires du géant des puces électroniques Samsung.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , et en baisse de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,15% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,23% à 8.499,34 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,68% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,17% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,15%.

La séance des places européennes se déroule dans un climat plutôt calme, à l'exception des valeurs technologiques .SX8P , qui enregistrent mardi la baisse (-2,6%) la plus marquée de l'indice paneuropéen Stoxx 600 avec l'énième regain de prudence concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA), élément central du récent rallye des Bourses du monde entier.

Le déclencheur a été cette fois le géant des puces électroniques Samsung

005930.KS , qui a annoncé mardi prévoir une hausse spectaculaire de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, sans pour autant parvenir à rassurer les investisseurs, qui craignent que l'essor des centres de données dédiés à l'IA ne finisse par s'estomper.

"La réaction boursière montre que le marché ne se contente plus de résultats spectaculaires. Cette correction s'explique d'abord par des prises de bénéfices après un parcours déjà exceptionnel. Mais elle traduit aussi une inquiétude plus profonde : la croissance actuelle est-elle durable ou simplement le sommet d'un cycle?", écrit dans une note Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marché pour eToro, ajoutant que le risque vient de la dépendance croissante de Samsung à la mémoire liée à l'IA.

Le moral des investisseurs reste toutefois résilient, ceux-ci espérant une accalmie géopolitique durable au Moyen-Orient et une inflation moins forte que prévu initialement, malgré l'absence de progrès notables dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

"Je porte une attention particulière aux produits de consommation courante notamment en raison de la chute du prix du pétrole et du fait que cela va réduire la pression exercée sur les banques centrales pour qu'elles relèvent leurs taux d'intérêt", fait valoir Kathleen Brooks, directrice de recherche chez le courtier XTB.

Les données récentes ont en effet permis aux opérateurs de reporter quelque peu leurs anticipations concernant les hausses des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed), et les chiffres définitifs de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois de juin, qui seront publiés vendredi, pourraient encore renforcer cette conviction.

Les comptes rendus, mercredi et jeudi, des réunions de politique monétaire respectives de la Fed et de la BCE du mois dernier pourraient également donner des indications sur les détails des débats qui ont eu lieu au sein des banques centrales.

En France, les investisseurs suivent mardi la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national afin de savoir si Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national (RN), pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ou si elle sera contrainte de céder la place à son dauphin, Jordan Bardella.

Le gouvernement français a par ailleurs revu à la baisse, de 0,9% à 0,7%, sa prévision de croissance pour 2026, a annoncé mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure, citant un début d'année moins favorable qu'anticipé et un deuxième trimestre qui devrait être marqué par les conséquences du conflit au Moyen-Orient sur l'activité.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L8N4390N7

Les valeurs liées aux puces électroniques sont à surveiller à la suite des résultats de Samsung Electronics 005930.KS , les inquiétudes concernant l'IA éclipsant les spectaculaires prévisions du géant sud-coréen au deuxième trimestre.

La prise de bénéfices influe également sur la tendance du secteur, car les principaux indices ont clôturé en hausse lundi, portés précisément par le secteur des semi-conducteurs.

VALEURS EN EUROPE

Les actions des semi-conducteurs reculent dans le sillage des résultats de Samsung, STMicroelectronics STMPA.PA abandonnant 5,4% et Soitec SOIT.PA 11% à Paris, tandis qu'ailleurs en Europe, ASML ASML.AS , ASM International

ASMI.AS et BE Semiconductor Industries BESI.AS perdent plus de 5%.

Air France-KLM AIRF.PA prend 3,2%, JP Morgan ayant placé la compagnie aérienne franco-néerlandaise sous surveillance positive en prévision des résultats du deuxième trimestre.

Le constructeur automobile Renault RENA.PA avance de 1,9%, le quotidien économique français Les Echos ayant rapporté que son concurrent chinois BYD

002594.SZ avait tenté à deux reprises, sans succès, d'acquérir une participation dans l'entreprise.

Saab SAABb.S grimpe de plus de 4%, porté par une double révision à la hausse de leur recommandation par Morgan Stanley et alors que l'Otan a annoncé mardi un programme d'environ 4,5 milliards de dollars visant à acquérir jusqu'à 10 avions de surveillance du groupe suédois de défense.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro progressent légèrement, les investisseurs analysant à la fois l'évolution probable des taux d'intérêt et les perspectives à long terme en matière d'endettement dans les principales économies de la zone, notamment en Allemagne et en France.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR gagne 2,2 points de base à 2,9662%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR prend 2,9 points de base à 2,5702%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR gagne 1,6 points de base à 3,7489%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 1,2 point de base à 4,4912%. Le deux ans US2YT=RR prend quant à lui 1,4 point de base à 4,1390%.

CHANGES

Le dollar grappille 0,04% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro cède 0,03% à 1,1436 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les prix du pétrole avancent légèrement mardi après que deux pétroliers ont été endommagés dans le détroit d'Ormuz, le Brent LCOc1 gagnant 0,96% à 72,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI)

CLc1 0,8% à 69,10 dollars.

L'accord provisoire conclu entre Washington et Téhéran a fait reculer les prix du pétrole à leurs niveaux d'avant-guerre depuis le mois dernier, mais n'a pas mis fin aux tensions autour de cette voie stratégique par laquelle transitait avant la guerre un cinquième du pétrole mondial.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 7 JUILLET

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)