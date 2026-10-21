Wall Street vue en hausse, l'Europe dans le vert grâce aux résultats des sociétés

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » dans le Lower Manhattan, à New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la ‌mi-séance, dans un contexte indécis où les résultats d'entreprises compensent les craintes au sujet de la situation budgétaire des Etats, en particulier celle de la France. Les futures sur indices new-yorkais signalent un Dow Jones pratiquement stable (-0,04%) et une progression modérée pour le Standard & Poor's 500 (+0,15%) et pour le Nasdaq (+0,41%), ​au lendemain d'une séance en ordre dispersé dans laquelle les investisseurs se sont tournés vers des valeurs défensives.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,58% à 7.884,18 points vers 12h30 GMT, porté notamment par le compartiment du luxe (+1,50%) dans le sillage des résultats d'EssilorLuxottica. À Francfort, le Dax avance de 0,65% et à Londres, le FTSE grignote 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,45% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,77%. Le Stoxx 600 avance de 0,52%, soutenu principalement par le compartiment de l'énergie, suivi de l'immobilier et de la technologie.

Même si les actions sont bien orientées, ​la séance en Europe est une nouvelle fois marquée par des tensions dans l'obligataire. Le rendement de l'OAT française à dix ans a franchi le cap symbolique des 5%, le niveau le plus élevé depuis mi-2002, dernier signe en date du pessimisme croissant des investisseurs quant à la capacité de la France à redresser ses finances fragiles.

Le "spread", c'est-à-dire la prime de rendement de l'OAT par ​rapport au Bund allemand de même échéance, se rapproche du sommet de 15 ans atteint début octobre, à près de 160 points de base.

Les ⁠rendements souverains à dix ans grecs, belges et italiens progressent également, d'environ sept points de base, dans un contexte de crainte généralisée quant à l'explosion de la dette publique.

"Les inquiétudes françaises demeurent, même si les troubles intérieurs semblent s'être apaisés pour le moment", note ‌Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank, faisant référence à une deuxième nuit de calme en France après les violences qui ont émaillé les manifestations du week-end contre la vie chère et la détérioration des conditions d'enseignement.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, reçoit ce mercredi les organisations syndicales pour faire le point sur les manifestations du week-end.

Les investisseurs gardent également un oeil sur l'Italie, où des manifestations similaires à Milan contre la hausse du coût de la ​vie au cours du week-end ont incité la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni à approuver mardi des mesures ‌anti-émeutes plus strictes.

Outre les interrogations dans l'obligataire, les investisseurs analysent une nouvelle salve de résultats de sociétés en Europe en attendant les comptes financiers des géants technologiques américains comme Tesla et Meta après ⁠la clôture de Wall Street.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

SpaceX gagne 9% en avant-Bourse alors qu'Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre le groupe aérospatial et Tesla serait "une bonne idée". SpaceX a par ailleurs fait état d'un bénéfice largement supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle (IA).

Super Micro bondit de 12,7% en avant-Bourse, le fabricant de serveurs d'IA ayant annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour le trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, signe que ⁠la demande en matière d'IA reste solide. Ses concurrents HPE ‌et Dell progressent chacun de plus de 4% avant l'ouverture.

Netflix chute de plus de 6% en avant-Bourse après que le géant du "streaming" a publié une prévision de bénéfice pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes, quelques jours après avoir ⁠supprimé 6% de ses effectifs.

VALEURS EN EUROPE

EssilorLuxottica grimpe de 13,82% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

Carrefour plonge de 14,11%, le géant de la grande distribution ayant abaissé ses objectifs financiers annuels, disant évaluer l'impact "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France.

Michelin ‌chute de 5,86% en raison d'un recul de son chiffre d'affaires sur neuf mois dans un contexte de baisse des volumes.

Edenred abandonne 4,62% malgré un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, les analystes le jugeant toutefois pas assez significatif.

Randstad s'envole de 20,68% ⁠après avoir publié un chiffre d'affaires en croissance organique supérieure aux attentes.

DSV bondit de 8,50%, la société de transport et de logistique ayant annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au troisième ⁠trimestre.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend deux points de ‌base, à 3,4132%, tandis que son équivalent français s'affiche à 4,9748%, en hausse de 5,7 points de base. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 5,119%, après une baisse de 1,5 point de base la veille.

Les rendements américains avaient reculé la semaine dernière, ​la dégringolade des actions des entreprises d'infrastructures d'IA, alimentée par les craintes d'un tarissement des investissements dû à la hausse des coûts d'emprunt, ayant déclenché une demande ‌vers les actifs refuge comme les bons du Trésor.

CHANGES

Le dollar fait du surplace comparativement à un panier de devises internationales. Le billet vert affiche cependant une certaine fermeté sur l'ensemble du mois alors que les investisseurs évaluent l'évolution du conflit au Moyen-Orient, qui a relancé la demande pour la devise américaine comme valeur refuge dans un ​contexte d'inquiétudes liées à l'inflation alimentée par les cours du pétrole.

L'euro recule de 0,15%, à 1,1219 dollar, accusant désormais une baisse de près de 1% depuis le début du mois.

Les investisseurs restent prudents vis-à-vis de la monnaie unique européenne, la France étant confrontée à d'importantes manifestations antigouvernementales et à une dégradation de ses perspectives budgétaires.

"La situation de la dette française est incontrôlable. Il est impératif que (les responsables politiques) interviennent et procèdent à des ajustements budgétaires appropriés pour réduire le niveau de cette dette et ainsi témoigner du sérieux de la trajectoire envisagée", commente John Hardy, responsable mondial ⁠de la stratégie macroéconomique chez Saxo à Copenhague.

"C'est préoccupant (pour l'euro), mais il n'y a pas lieu de paniquer pour le moment", a-t-il cependant nuancé.

La livre sterling s'échange à 1,3398 dollar, en hausse de 0,15% (-0,13%) alors que l'inflation en Grande-Bretagne a accéléré plus que prévu sur un an en septembre, à 3,5% après +3,1% en août. Cela renforce les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) en novembre et accentue la pression sur le gouvernement pour qu'il soutienne les ménages dans le projet de budget qui sera présenté la semaine prochaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est orienté à la hausse mercredi, les tensions croissantes au Moyen-Orient alimentant les craintes de perturbations dans l'approvisionnement, tandis que la baisse des stocks américains de pétrole brut et de carburant offre également du soutien aux cours.

L'Iran a fait savoir au chef d'état-major de l'armée pakistanaise qu'aucune discussion n'aurait lieu avec Washington tant que ses exigences ne seraient pas satisfaites, a rapporté mardi l'agence de presse iranienne Nournews.

Le Brent monte de 1,41% à 110,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,64% à 99,42 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par ​Claude Chendjou; avec la contribution d'Amanda Cooper et Avinash P; édité par Benoit Van Overstraeten)