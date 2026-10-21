Soudan-Egypte : la mine d'or visée par des frappes meurtrières à la frontière localisée par satellite

Image satellite prise par Planet Labs PBC le 17 octobre 2026, diffusée le 21 octobre 2026 et analysée par l'AFP, montrant une vue d'ensemble du site où ont eu lieu des frappes meurtrières, attribuées à l'Égypte, contre des mineurs d'or soudanais à Jabal al-Uqaydat ( 2026 Planet Labs PBC / - )

Des toiles de tente, des excavations et des terrassements repérés par l'AFP sur des images satellites, croisés avec les témoignages de survivants, ont permis de localiser l'une des frappes meurtrières attribuées à l'Egypte contre des orpailleurs soudanais début octobre, au cœur d'une vaste zone désertique et montagneuse.

Ces frappes menées le 10 octobre dans le triangle de Halaïb, un territoire riche en minerai revendiqué par les deux pays mais contrôlé militairement par l'Égypte, ont causé la mort d'au moins 72 personnes, selon l'ONG Emergency Lawyers, qui documente les violences de la guerre au Soudan.

Des centaines de personnes, dont beaucoup d'enfants, restent portés disparus dans ces montagnes, selon les observateurs.

Trois survivants contactés par l'AFP ont authentifié la localisation du site et racontent que d'autres parties de cette vaste zone minière de Jabal al-Uqaydat ont également été touchées par la série de frappes aériennes.

L'endroit est aussi identifié par le média soudanais Ayin Network comme étant l'une des cibles.

Cette mine artisanale est située au sein d'un territoire de 176 km2 considéré comme une concession minière par l'Égypte, attribuée par son gouvernement à une société étatique spécialisée dans l'exploration et l'exploitation de l'or.

Dans cette zone désertique disputée, à environ 200 km à l'ouest de la mer Rouge, des images satellites du 17 octobre permettent de distinguer de nombreuses zones d'excavations, des terrassements, des chemins creusés dans les montagnes escarpées ainsi que des petits campements témoignant de potentielles activités minières artisanales sur plusieurs kilomètres de distance.

Sur le site identifié par l'AFP, une dizaine d'éléments rouges, de 2 à 15 mètres de longueur, sont visibles depuis la vue satellite.

Localisation satellite d'une mine artisanale dans un territoire disputé à la frontière entre le Soudan et l'Egypte, où des dizaines d'orpailleurs soudanais ont péri après une frappe attribuée au Caire le 10 octobre. ( AFP / Omar KAMAL )

Des toiles de même couleur et aux dimensions similaires sont présentes dans des vidéos et photos de l'attaque publiées sur les réseaux sociaux et dans les médias soudanais. Elles servent de tentes aux mineurs pour les protéger du soleil durant leurs travaux, ont expliqué des témoins.

Les autorités soudanaises ont lancé une enquête sur ces faits, tandis que l'armée égyptienne, sans évoquer les frappes, a expliqué mener une campagne contre les mines clandestines dans la zone pour "imposer une souveraineté complète au sein des frontières de l'État égyptien".

En juin, une précédente frappe dans la zone, déjà imputée à l'Égypte, avait tué 23 mineurs soudanais. Le Caire n'avait pas reconnu sa responsabilité mais avait annoncé avoir mené une "opération de grande envergure" contre l'extraction illégale d'or.

Au Soudan, où près de 20 millions de personnes sont désormais confrontées à une insécurité alimentaire aiguë selon l'ONU, beaucoup de jeunes hommes se sont lancés dans une dangereuse ruée vers l'or, principalement dans des mines artisanales, où les accidents sont fréquents.

Tout en restant l'un des plus proches alliés de l'armée soudanaise, en guerre contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), l'Égypte considère le conflit qui se déroule au sud de ses 1.200 km de frontière parfois poreuses avec le Soudan comme une menace importante pour sa propre sécurité.