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Wall Street profite des résultats d'entreprises, SpaceX en tête
information fournie par AFP 21/10/2026 à 15:38

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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi après la publication d'une série de résultats qui ont été bien accueillis, les premiers bénéfices de SpaceX rassurant les investisseurs sur l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,34%, l'indice Nasdaq avançait de 0,67% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,31%.

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