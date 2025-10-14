Wall Street vue en baisse avec le retour des tensions commerciales, l'Europe à la peine

L'entrée Wall Street du New York Stock Exchange (NYSE) à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, en réponse aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que les investisseurs continuent de garder un oeil sur la France, où le Premier ministre Sébastien Lecornu doit effectuer dans l'après-midi sa déclaration de politique générale sous la menace d'au moins deux motions de censure. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,84% pour le Dow Jones, de 1,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,43% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,17% à 7.841,44 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,46% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,22%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,90% et le Stoxx 600 abandonne 0,92%.

Les tensions commerciales sont de retour entre les deux premières puissances économiques mondiales, qui ont commencé mardi à imposer réciproquement des frais portuaires supplémentaires aux compagnies maritimes qui livrent un éventail de produits, allant des jouets au pétrole brut.

Les Bourses mondiales avaient déjà réagi vivement vendredi à la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100% sur les importations en provenance de Chine, après que celle-ci eut annoncé des restrictions sur les exportations de terres rares.

Si le locataire de la Maison blanche a adopté un ton plus conciliant au cours du week-end à l'égard du géant asiatique, les marchés semblent se méfier de ses revirements en matière de politique commerciale, dans un contexte marqué en outre par une série d'avertissements sur résultats dans le secteur automobile, traditionnellement exportateur, et alors que la saison des résultats commence cette même semaine.

Le compartiment automobile recule de 2,15%, plombé par Michelin, qui cède 9,24% en bas du CAC 40 après avoir revu à la baisse lundi soir ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant des conditions commerciales moins favorables que prévu sur le marché nord-américain. Dans son sillage, le fabricant allemand de pièces automobiles Continental abandonne 4,3%, tandis que l'Italien Pirelli perd 2,7%.

"Le secteur automobile nous fournit de nombreuses informations qui vont au-delà de la situation de cette entreprise (Michelin). Il nous renseigne sur l'impact des droits de douane sur le secteur, sur la demande des consommateurs pour les achats importants et nous donne également des indications sur la demande dans d'autres régions. Ce sera un secteur clé à surveiller", a déclaré Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Au programme des résultats du jour, il y a notamment les chiffres trimestriels des banques américaines JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup, qui seront scrutés à l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que LVMH est attendu après la clôture en Europe.

La politique française n'est pas moins source d'inquiétude, alors que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, prononce mardi son discours de politique générale à 13h00 GMT sous la menace d'une censure du Parti socialiste et s'efforce de doter d'un budget la deuxième économie de la zone euro d'ici la fin 2025.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit par ailleurs s'exprimer ce mardi à 16h20 GMT sur les perspectives économiques lors de la réunion annuelle de la NABE (National Association for Business Economics). LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Soitec ressort mardi lanterne rouge du SBF 120 (-12%), le groupe français étant pénalisé, comme ses homologues du secteur européen des semi-conducteurs, par un contexte marqué par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ailleurs en Europe, le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson monte de 15,4% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations, tout en laissant entrevoir une augmentation potentielle de la distribution aux actionnaires.

Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique TomTom grimpe de 7,2%, soutenu par la hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

TAUX

Les rendements obligataires américains sont en baisse mardi à leur retour d'un week-end prolongé pour cause de "Columbus Day", tandis que dans la zone euro les investisseurs ont augmenté leurs paris sur une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en raison des dernières menaces de Donald Trump contre la Chine. Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 4,8 points de base à 4,0033%. Le deux ans cède 5 points de base à 3,4723%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 4,3 points de base à 2,5874%. Celui de l'obligation à deux ans abandonne 3,2 points de base à 1,9092%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans perd 3,9 points de base à 3,4264%.

Les rendements des obligations britannique reculent également mardi après la publication de données indiquant un ralentissement de la croissance des salaires, un élément suivi de près par la Banque d'Angleterre (BoE) qui évalue le moment opportun pour procéder à une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Le Gilt britannique à 10 ans perd 7,8 points de base à 4,583%.

CHANGES

Le dollar grappille 0,15% face à un panier de devises de référence vers 10h50 GMT, tout en restant volatil sur fond de nouvelles craintes commerciales.

L'euro cède 0,13% à 1,1553 dollar.

La livre sterling perd 0,50% face au dollar alors que l'ONS a fait état mardi d'un ralentissement de la croissance du salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni, hors primes.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent dans un contexte d'incertitude lié aux tensions commerciales et alors que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a signalé que l'offre devrait s'accroîte en 2025 et 2026.

Le Brent recule de 2,76% à 61,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,92% à 57,75 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'or a atteint mardi un niveau record de 4.179,48 dollars l'once, en raison d'un renforcement des perspectives d'une baisse des taux de la Fed et d'une résurgence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'or au comptant évolue à 4.132,75 dollars l'once à 10h58 GMT.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 14 OCTOBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)