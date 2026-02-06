Wall Street vue dans le vert malgré les craintes sur l'IA

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, alors qu'une volatilité accrue entoure le secteur technologique.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,37% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,48% pour le Nasdaq.

À Paris, ‍le CAC 40 perd 0,02% à 8.236,35 points vers 10h50 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,38% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,47%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,20% et le Stoxx 600 progresse de 0,22%.

Les craintes que les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle (IA) n'offrent pas les rendements escomptés et que cette technologie en plein essor pénalise les modèles économiques du secteur ‌des logiciels, des données ou de la publicité ont pesé sur les marchés d'actions au cours de cette première semaine de février.

"On assiste actuellement à une rotation massive, et le Nasdaq sous-performe clairement le S&P et les valeurs sûres telles que les actions des biens de consommation courante", a dit Prashant Bhayani, directeur des investissements pour l'Asie chez BNP Paribas Wealth Management. "Le marché commence à dire 'd'accord, ​oui, l'IA est très intéressante', mais les gens se demandent aussi 'qu'est-ce que j'y gagne ?'"

Les 600 milliards de dollars que Amazon, Microsoft, Google et Meta prévoient de dépenser cette année dans l'IA ont alimenté ⁠les craintes concernant le coût du boom de l'IA, tandis que les inquiétudes relatives aux perturbations dans des secteurs tels que les logiciels et les services de données ont persisté.

"La semaine a été divisée en deux parties. Au début de la semaine, les inquiétudes concernaient les logiciels d'IA, puis à la fin de la semaine, elles portaient ⁠sur les dépenses en IA", a dit Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez ‍City Index.

"Je pense que cela montre à quel point le marché est sensible et nerveux à l'égard de toute la question de l'IA".

Par ailleurs, ⁠les indicateurs du marché du travail américain publiés jeudi ont contribué à refroidir le moral des investisseurs : le nombre de personnes ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a augmenté plus que prévu pour la semaine se terminant le 31 janvier, tandis que les offres d'emploi ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans en décembre.

Et, le rapport sur l'emploi non-agricole aux Etats-Unis pour janvier, dont la publication était initialement prévue ​ce vendredi, sera dévoilé le 11 février en raison du récent court "shutdown" aux Etats-Unis.

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas créé de surprise en maintenant jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, réaffirmant que l'inflation devrait se stabiliser autour de son objectif et minimisant l'impact de la vigueur de l'euro sur la politique monétaire.

Les valeurs européennes du luxe reculent en Bourse vendredi, ⁠dans le sillage de Kering, les investisseurs doutant des perspectives de retour à la croissance de Gucci, sa marque phare, en 2026, alors que le groupe français doit publier la semaine prochaine ​ses résultats financiers pour l'exercice 2025. L'action Kering chute de 2,76%.

Moncler, Salvatore Ferragamo et Brunello Cucinelli perdent 1,96%, 2,50% et 2,19% respectivement.

Les concurrents français ​LVMH et Hermès abandonnent 0,67% et 0,63% respectivement.

Le constructeur ​automobile franco-italien Stellantis plonge de 23,55% à Paris après avoir annoncé des charges exceptionnelles, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques.

Le compartiment automobile du Stoxx 600 recule ​de plus de 3,44% dans son sillage.

Société Générale cède 4,47%, la banque française ayant publié des résultats mitigés au quatrième ⁠trimestre.

L'élargissement du rappel de lots de lait infantile du groupe Danone Danone pèse à nouveau sur l'action du groupe français, qui perd 1,95%.

TAUX

L'aversion au risque renforce l'attrait pour les obligations et fait reculer les rendements. Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 1,6 point de base à 4,1941%. Le deux ans perd 0,2 point de base à 3,4831%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,0 points de base à 2,8238%. Le deux ans perd 1,6 point de base à 2,0550%.

CHANGES

Le dollar s'est maintenu vendredi à un niveau proche de son plus haut niveau depuis deux semaines, tirant parti de son attrait en tant que valeur refuge, alors que les investisseurs ‌se sont empressés de liquider certaines de leurs positions plus risquées à la suite d'une forte chute des actions, des cryptomonnaies et des métaux précieux, alimentée par les inquiétudes liées à la hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle cette année.

Le dollar gagne 0,02% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,13% à 1,1790 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après une forte baisse la veille, mais s'apprêtaient à enregistrer leur première baisse hebdomadaire en près de deux mois, les inquiétudes liées à l'approvisionnement s'étant apaisées et les investisseurs se concentrant sur l'issue des négociations entre les États-Unis et l'Iran prévues plus tard dans la journée.

Le Brent avance de 0,71% à 68,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,74% à 63,76 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)