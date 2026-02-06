 Aller au contenu principal
JO 2026/Hockey sur glace: Cruelle défaite des Bleues face au Japon
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 15:59

Hockey sur glace - Tour préliminaire féminin - Groupe B - France vs Japon

Au lendemain de sa large défaite contre l'Italie (4-1) en ouverture des Jeux olympiques, ‍l'équipe de France féminine de hockey sur glace a subi vendredi un nouveau revers face au Japon (3-2) en encaissant deux ‌buts dans les quatre dernières minutes du match.

Malmenées en début de rencontre, les Françaises ont concédé l'ouverture ​du score par Rui Ukita (39e) avant de parvenir à ⁠égaliser une minute plus tard grâce à la capitaine Lore Baudrit (40e).

La France, 14e au classement international, ⁠a bien résisté ‍face à la septième nation mondiale et ⁠semblait filer vers la prolongation, ce qui aurait assuré au moins un point au classement. Mais les joueuses de ​Grégory Tarlé ont encaissé deux buts en 80 secondes, à moins de quatre minutes de la fin du match.

Makoto Ito ⁠a donné l'avantage à son équipe (57e) puis Suzuka ​Maeda (58e) a creusé l'écart alors que la ​gardienne tricolore avait ​quitté la glace pour tenter d'amener une supériorité numérique aux ​Tricolores afin d'égaliser.

C'est d'ailleurs ⁠de cette façon que Gabrielle De Serres a ensuite marqué à 12 secondes du buzzer final pour que le score soit moins sévère. Le temps était ensuite trop court pour ‌arracher la prolongation.

Avec deux défaites en deux matches, l'objectif d'une qualification en quarts de finale se complique pour la France qui défiera dimanche la Suède, sixième nation mondiale et probablement la meilleure équipe du groupe B.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Kate Entringer)

