JO 2026-Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent vendredi, la France vise le top 5

Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Avant-premières

La cérémonie d'ouverture depuis le stade San Siro de Milan et en simultané sur trois sites de compétition va officiellement lancer vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina où la France, forte d'une délégation record, visera un ‍top cinq au tableau des médailles.

Moins de sept ans après avoir obtenu l'organisation de la 25e édition des Jeux olympiques d'hiver, la troisième en Italie après Cortina d'Ampezzo 1956 et Turin 2006, Milan-Cortina s'apprête à accueillir près de 2.900 athlètes issus de 92 délégations différentes et qui se disputeront les 116 médailles ‌d'or en jeu.

La préparation n'a pas été simple pour le comité d'organisation et certains travaux de finition étaient encore nécessaires ces derniers jours à la nouvelle patinoire de Santa Giulia, qui a accueilli jeudi le début du tournoi féminin de hockey sur glace, tandis que le téléphérique ​de Cortina d'Ampezzo n'a pu être terminé à temps. Les organisateurs ont également construit, contre l'avis du CIO, un nouveau centre de glisse à ⁠Cortina.

"Ce parcours s'est avéré encore plus ardu que prévu, avec des défis et des difficultés, certains attendus, d'autres inattendus et probablement inutiles", déclarait en début de semaine Andrea Varnier, le directeur général du comité d'organisation. "Nous devons toutefois reconnaître que les Jeux ⁠ont coûté plus cher que prévu initialement dans le ‍budget de candidature."

Ces Jeux, les premiers dans les Alpes européennes depuis Turin 2006 après Vancouver (Canada), Sotchi (Russie), Pyeongchang (Corée du ⁠Sud) et Pékin, se dérouleront sur des sites de compétitions disséminés dans trois régions différentes. Un modèle décentralisé que suivront les Alpes françaises 2030 dans quatre ans.

Plus d'un an et demi après la prestation de Céline Dion sur la Tour Eiffel en conclusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, ​les organisateurs italiens tiennent leur star internationale pour la cérémonie d'ouverture en la personne de Mariah Carey. Le ténor italien Andrea Bocelli et sa compatriote Laura Pausini se produiront également.

Outre le stade San Siro de Milan, où sera notamment présent le vice-président des États-Unis JD Vance, la cérémonie sur le thème de "l'harmonie" ⁠se déroulera également en simultané à Cortina d'Ampezzo, à Predazzo et à Livigno, avec deux vasques olympiques dans les deux villes hôtes.

La ​délégation française, emmenée par ses porte-drapeaux Clément Noël et Chloé Trespeuch, compte 162 athlètes dont deux remplaçants. Un ​record.

La délégation a notamment été gonflée ​par la présence des deux équipes de hockey sur glace. Les Bleues participent pour la première fois tandis que leurs homologues masculins retrouvent les JO pour ​la première fois depuis 2002.

"On a des objectifs ambitieux, on souhaite s'inscrire durablement dans ⁠le top cinq avec un objectif, sur ces Jeux, d'avoir 50% de médailles en plus (par rapport à 2022)", a déclaré vendredi la ministre des Sports Marina Ferrari en conférence de presse.

Dixième en 2022, la France avait remporté cinq médailles d'or, égalant son record établi quatre ans plus tôt à Pyeongchang.

Les biathlètes Quentin Fillon Maillet (deux titres) et Justine Braisaz-Bouchet, le skieur alpin Clément Noël et le patineur artistique Guillaume Cizeron - engagé avec une nouvelle partenaire - défendront leur sacre.

Au total, la France ‌avait ramené 14 médailles, soit une unité de moins que son record établi à Sotchi puis égalé à Pyeongchang. C'est donc un objectif d'environ 21 médailles qui a été fixé.

"On y croit, on sait qu'on en a le potentiel. Les projections nous mettent bien dans la cible", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en conférence de presse.

Le biathlon sera certainement l'un des plus gros pourvoyeurs de médailles, comme en 2022 où la discipline avait rapporté 50% des breloques.

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se termineront le 22 février par la cérémonie de clôture qui se déroulera aux arènes de ‌Vérone.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)