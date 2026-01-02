Wall Street vue dans le vert, l'Europe monte aussi pour débuter 2026

Un panneau indiquant Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE) à New York

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue en hausse vendredi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, 2026 s'ouvrant sur une note optimiste dans de faibles échanges, à l'entame d'une année qui devrait mettre à l'épreuve le rallye de l'intelligence artificielle, voir un passage du relais à ‍la tête de la Réserve fédérale américaine et sur laquelle plane toujours la menace de nouvelles turbulences commerciales.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,59% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,03% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 8.171,03 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le ‌Dax avance de 0,20% et à Londres, le FTSE monte de 0,41%, après avoir brièvement franchi pour la première fois la barre symbolique des 10.000 points.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,56% et le Stoxx 600 de 0,41%.

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi lors de l'ultime ​séance d'une année 2025 chahutée par la politique de droits de douane du président américain Donald Trump, mais finalement largement positive, dans le sillage de l'euphorie autour de ⁠l'IA.

"La reprise du marché boursier américain en 2025 a été alimentée par l'euphorie autour de l'IA, les solides bénéfices des entreprises, les rachats d'actions et les flux importants provenant des investisseurs particuliers", a déclaré Saira Malik, directrice des investissements chez Nuveen.

"Les épisodes de volatilité, tels que ceux déclenchés par l'incertitude macroéconomique, ⁠géopolitique et politique, ainsi que les changements périodiques dans le sentiment ‍à l'égard de l'IA, devraient rester une caractéristique des marchés boursiers, ce qui signifie que les investisseurs doivent s'attendre à davantage de ⁠turbulences au cours de l'année à venir."

Sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones affiche un gain de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de 20,36%.

Sur le Vieux continent, les Bourses ont ouvert la première séance de 2026 avec l'analyse des indices d'activité PMI définitifs pour le secteur manufacturier de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la zone euro pour décembre, tandis ​que les données de la Banque centrale européenne ont montré une accélération de la croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro en novembre.

L'indice Stoxx 600 a gagné l'an dernier plus de 16%, réalisant sa meilleure performance depuis 2021.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs de la technologie se stabilisent en avant-Bourse, Nvidia et Broadcom progressant respectivement de 1,8% et 1,6%.

VALEURS ⁠EN EUROPE

Le groupe éolien maritime danois Orsted gagne environ 4% après avoir annoncé contester la suspension par Washington de son projet Revolution Wind, d'une valeur de 5 milliards ​de dollars, et demander une injonction judiciaire.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro progressent avec les anticipations d'une année ​à nouveau marquée par d'importantes émissions de dette, ​les mesures de relance budgétaire allemandes et des vents contraires géopolitiques.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,3 point de base (pb) à 2,8749%. Le deux ans gagne 0,4 pb ​à 2,1265%.

Le rendement de l'OAT à dix ans gagne 2,7 pb à 3,5872%. Celui des emprunts d'Etat ⁠italiens de même échéance gagne 3,9 pb à 3,5872%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 pb à 4,1612%.

CHANGES

Le dollar reprend des couleurs et gagne 0,14% face à un panier de devises de référence mais reste sous pression en ce début 2026 après avoir reculé de plus de 9% l'an dernier.

Les inquiétudes concernant le déficit budgétaire américain, la guerre commerciale et les doutes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale (Fed) sous l'administration Trump ont pesé sur la devise, et ces préoccupations devraient perdurer en 2026.

L'euro perd 0,23% à 1,1718 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut sont presque stables ‌pour leur première séance de l'année 2026 après avoir accusé l'an dernier un repli de près de 20%, leur pire performance annuelle depuis 2020, sous l'effet de craintes concernant une surabondance de l'offre face aux risques liés à la guerre en Ukraine et aux exportations du Venezuela.

Le Brent perd 0,07% à 60,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 57,42 dollars.

MÉTAUX

Les métaux précieux ont démarré l'année en force, rebondissant après avoir terminé 2025 en repli, les tensions entre les grandes puissances et les espoirs de baisse des taux américains ayant stimulé l'appétit des investisseurs.

L'or au comptant monte de 1,89% à 4.395,74 dollars l'once, l'argent gagne 4,55% à 74,51 dollars l'once.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JANVIER

(Certaines données peuvent accuser ‌un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)