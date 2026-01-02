Paris: un homme en garde à vue après avoir volé l'épée d'une statue de Jeanne d'Arc

La statue équestre de Jeanne d'Arc, par le sculpteur français Paul Dubois, le 9 juin 2010, place Saint-Augustin à Paris ( AFP / BERTRAND LANGLOIS )

Un homme a été placé en garde à vue après avoir volé la lame de l'épée d'une statue de Jeanne d'Arc à Paris, dans le 8e arrondissement, a appris vendredi l'AFP de source policière.

Vendredi, aux alentours de 10H00, cet homme a escaladé la statue place Saint-Augustin, non loin de la gare Saint-Lazare.

Après avoir réussi à arracher la lame de l'épée et quitté les lieux avec, il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Il fera l'objet d'un examen de comportement, a expliqué cette source policière.

La statue équestre de Jeanne d'Arc est une oeuvre du sculpteur français Paul Dubois, réalisée à la fin du XIXe siècle.

Un temps exposée devant le Panthéon, il s'agit de la seule statue parisienne représentant "La Pucelle d'Orléans" brandissant une épée dans sa main droite.