Wall Street vue dans le vert, l'attention toujours portée sur le Moyen-Orient

Un panneau de Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses ‌européennes, à l'exception du Footsie, sont en hausse à mi-séance, à l'approche d'un week-end crucial qui pourrait ouvrir la voie à une résolution à court terme ​de la guerre en Iran.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une hausse de 0,33% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,15% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 8.298,35 points vers 10h24 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,72% et à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,19% et le Stoxx 600 progresse de 0,21%.

Le président américain Donald Trump s'est dit confiant quant à la possibilité ​de parvenir prochainement à un accord pour mettre fin au conflit et a exhorté ⁠le Hezbollah, allié de Téhéran, à cesser le feu alors qu'une trêve de dix jours entrait en vigueur entre le Liban et Israël.

Trump ‌a dit que la prochaine réunion entre les négociateurs américains et iraniens pourrait avoir lieu ce week-end.

Les investisseurs n'ont pas tardé à se montrer optimistes face à tout signe de dénouement ce mois-ci, même si le détroit d'Ormuz – par lequel transite habituellement ​un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz – ‌reste largement fermé et que les prix du pétrole se maintiennent à un niveau élevé.

"(Les investisseurs) sont tournés ⁠vers l'avenir. Les valorisations relatives semblent plutôt bonnes, les bénéfices restent très solides, et il est rare qu'un événement géopolitique ne constitue pas une opportunité d'achat", observe Ben Laidler, responsable de la stratégie macroéconomique et actions chez Bradesco BBI. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Netflix chute de 10% dans les transactions en avant-Bourse après ⁠avoir annoncé le départ, en ‌juin, de son président Reed Hastings qui a cofondé le groupe près de trois décennies plus tôt.

VALEURS EN EUROPE

Alstom plonge de ⁠plus de 29% après que le groupe a annoncé la veille ne pas maintenir son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et ‌ne pas être en mesure d'atteindre son ambition de marge d’exploitation ajustée à la même échéance.

Le spécialiste des études de marché Ipsos ⁠chute de près de 14% après avoir fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% ⁠au premier trimestre tout en confirmant ses ‌objectifs annuels.

TAUX

Le marché obligataire a regagné une partie du terrain perdu ces dernières semaines mais pas autant que les actions alors que les investisseurs ont revu ​à la baisse la probabilité d'une réduction des taux de la Réserve fédérale (Fed) cette ‌année et s'attendent à un relèvement de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,2 point de base à 4,2974%. Le deux ans abandonne 1,1 ​point de base à 3,7669%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,6 point de base à 3,0269%. Le deux ans recule de 1,0 point de base à 2,5138%.

CHANGES

Le dollar américain est en passe d'enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que l'euro et la livre sterling se stabilisent ⁠autour de leurs niveaux d'avant-guerre, les investisseurs liquidant leurs positions sur les valeurs refuges, portés par l'optimisme suscité par le cessez-le-feu entre Israël et le Liban et les perspectives de nouvelles négociations avec l'Iran.

Le dollar perd 0,12% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,1% à 1,1793 dollar.

PÉTROLE

Les cours du brut baissent, soutenus par l'optimisme quant à la possibilité que le conflit au Moyen-Orient touche bientôt à sa fin.

Le Brent recule de 3,26% à 96,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 3,96% à 90,94 dollars.

AUCUN PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 17 AVRIL

(Certaines données peuvent accuser un léger ​décalage)

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)