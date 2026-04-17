Présidentielle: Tondelier propose un "socle" programmatique aux autres partis de gauche

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, s'exprime lors du “Grand Débat des Gracques” le 11 avril 2026 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, propose vendredi dans un courrier adressé aux autres partis de gauche, hors LFI, de créer un "socle" programmatique "partagé" dans la perspective de la présidentielle et réaffirme sa volonté de voir s'organiser une primaire, pour l'instant mal embarquée.

"Il nous appartient de proposer ensemble une vision programmatique crédible et enthousiasmante pour le pays. L'idée serait que nous puissions co-élaborer un socle de mesures structurantes et porteuses d'espoir", écrit Marine Tondelier dans la lettre consultée par l'AFP.

"Nous avons identifié 21 priorités qui pourraient nourrir utilement nos échanges", poursuit-elle.

Parmi les propositions dressées par Mme Tondelier, on retrouve notamment l'augmentation du Smic (sans précision du montant auquel il serait fixé), l'augmentation du salaire des enseignants de 15% sur le quinquennat, la restauration de la police de proximité ou encore la régularisation des travailleurs sans-papiers.

Mais aussi des orientations moins précises, comme le fait de "garantir le droit au logement pour toutes et tous" ou encore "agir contre ce qui nous rend malade: pollutions, pesticides, malbouffe".

"Ces propositions ne prétendent pas clore le débat. Elles visent au contraire à l'ouvrir", note Mme Tondelier.

Le courrier est adressé au Parti socialiste, dont le premier secrétaire Olivier Faure se dit favorable à la primaire unitaire de la gauche mais a du mal à dégager une majorité en interne sur ce point, au mouvement Génération.s fondé par Benoît Hamon, et aux députés François Ruffin et Clémentine Autain, candidats déclarés à la primaire comme Marine Tondelier.

Il a également été envoyé au Parti communiste et à Place publique, même si Fabien Roussel et Raphaël Glucksmann sont opposés à cette primaire.

Les Insoumis n'en sont pas destinataires.

"Ils viennent d'enclencher le processus de désignation de leur candidat. Ce qui s'ajoute non seulement à leur refus de la primaire mais aussi à son dénigrement. Concernant le PCF et Place publique, il n'y a pas encore eu de décision formelle de leur part, le point de non-retour n'est donc pas encore franchi, on cherche toujours à les convaincre du bien-fondé d'une primaire ouverte", souligne l'entourage de Marine Tondelier.

"À ce stade, elle nous apparaît comme la seule méthode à la fois démocratique, lisible et légitime pour départager nos sensibilités et rassembler largement", insiste cette dernière dans son courrier, estimant qu'"aucune alternative crédible" n'a été à ce stade proposée.