Wall Street vue dans le rouge au lancement d'une semaine chargée

Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, à l'ouverture d'une semaine riche en événements sur les fronts géopolitique et économique. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,14% pour le Nasdaq aussi.

À Paris, le CAC 40 perd 0,73% à 7.865,76 points vers 10h24 GMT. A Francfort, le Dax recule de 0,32% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,57%, le FTSEurofirst 300 perd 0,19% et le Stoxx 600 abandonne 0,18%.

En ce début de semaine, tous les regards se tournent vers le plan géopolitique. Le président américain Donald Trump recevra ce lundi son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, pour discuter d'un accord de paix.

Au cours d'une brève conférence de presse vendredi soir en Alaska (samedi dans la nuit, heure de Paris), Donald Trump et Vladimir Poutine n'ont fait aucune annonce concrète sur le conflit en Ukraine.

Mais, le président américain s'est rangé à la position du président russe visant à trouver un accord de paix global plutôt qu'un cessez-le-feu initial, comme le réclamait Kyiv.

Par ailleurs, l'événement économique majeur de la semaine sera le symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale de Kansas City du 21 au 23 août, au cours duquel le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

Les marchés tablent sur environ 85% de chances d'une baisse de 25 points de base des taux lors de la réunion de la Fed le 17 septembre, et anticipent un nouvel assouplissement d'ici décembre.

"Nous prévoyons trois baisses des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, ainsi qu'un ralentissement de la croissance du PIB, mais pas de récession", estime Mark Matthews, directeur de la recherche pour l'Asie chez Bank Julius Baer à Singapour. "La combinaison de ces deux facteurs devrait permettre à la reprise de se poursuivre", selon lui.

En ce qui concerne les résultats financiers, les investisseurs suivront de près Walmart, Home Depot, et Target, entre autres, attendus cette semaine, afin de déterminer dans quelle mesure les incertitudes commerciales et les anticipations inflationnistes ont affecté les consommateurs américains.

VALEURS EN EUROPE

Valneva grimpe de 2,97% après avoir reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin contre le chikungunya au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank recule de 3,22%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "achat".

TAUX

Les rendements américains baissent lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,3 points de base à 4,2946%. Le deux ans abandonne 1,9 point de base à 3,7399%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 2,6 points de base à 2,7532%. Le deux ans abandonne 0,8 point de base à 1,9620%.

CHANGES

Le dollar s'apprécie lundi face à l'euro et à la livre sterling avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et ses homologues ukrainien et européen, tandis que l'attention s'est également tournée vers le symposium de Jackson Hole pour obtenir des indications sur la politique monétaire.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,17% à 1,1677 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse lundi après avoir reculé dans les premiers échanges, alors que les Etats-Unis n'ont pas accentué la pression sur la Russie concernant ses exportations de pétrole à la suite du sommet Trump-Poutine en Alaska.

Le Brent avance de 0,43% à 66,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,57% à 63,16 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)