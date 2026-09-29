Wall Street vue à l'équilibre, l'Europe monte avec la "tech"

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue proche de l'équilibre mardi à l'ouverture et les Bourses européennes sont modérément ‌dans le vert à mi-séance, portées notamment par les valeurs technologiques, qui compensent les craintes liées au pétrole et à l'obligataire. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street stable pour le Dow Jones (+0,01%) et le Standard & ​Poor's 500 (+0,08%), tandis qu'une légère progression du Nasdaq (+0,24%) est attendue, au lendemain d'une séance en repli pour les trois indices.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.100,38 points vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,64% et à Londres, le FTSE prend 0,39%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,66%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,90% et le Stoxx 600 de 0,63%.

Le compartiment technologique sur le Stoxx 600, en hausse de 2,40%, après ​avoir touché en séance un pic de six semaines, enregistre l'un des plus importants gains mardi. Il est tiré notamment par les titres des semi-conducteurs qui profitent d'une information de Reuters selon laquelle Anthropic mise gros sur l'intelligence artificielle (IA) pour transformer l'économie mondiale et que les investisseurs publics financeront cette expansion. ​L'introduction en Bourse d'Anthropic devrait valoriser la société, qui prévoit de dépenser 518 milliards de dollars dans le cloud, ⁠l'informatique et les infrastructures, à plus de 2.000 milliards de dollars.

La bonne tenue du compartiment technologique permet de reléguer au second plan le niveau élevé des cours du pétrole brut et des rendements obligataires. Dans ‌les dernières séances, cela avait tempéré l'appétit pour le risque sur fond d'absence de progrès dans les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran.

La thématique de l'IA reste cruciale pour les investisseurs et a alimenté l'essentiel de la tendance haussière à Wall Street, qui a débuté en octobre 2022. Les déclarations du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, lors de ​l'événement DevDay de la société prévu dans le courant de la journée, seront également suivies ‌de près par les investisseurs.

"Les investisseurs continuent à s'attendre à ce que ces conditions financières restrictives finissent par avoir des répercussions négatives, mais l'emploi, la consommation ⁠et les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle restent solides", constate John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion.

"La véritable question n'est donc pas de savoir si un taux de 5% (le rendement des Treasuries américains à dix ans) est acceptable, mais si l'économie américaine est devenue moins sensible aux taux d'intérêt qu'auparavant. Si cette résilience persiste, la Fed pourra maintenir des taux élevés plus longtemps sans déclencher immédiatement une récession".

Côté indicateurs économiques, le marché attend ⁠l'enquête JOLTS sur les offres d'emplois pour le ‌mois d'août, prélude au rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu vendredi. Un indice mesurant la confiance du consommateur pour ce mois-ci sera également intéressant à suivre.

LES VALEURS À SUIVRE ⁠À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Dans le secteur des semi-conducteurs Infineon, ASML, Besi et ASMI prennent de 2,5% à 3,7%, tandis que AT&S, Aixtron <AIXGn.DE et Siltronic gagnent de 4,3% à 4,8%. OSRAM grimpe de 7,3%, tandis que STMicroelectronics <STMPA.PA et ‌Melexis avancent respectivement de 2,7% et de 4,1%. Un bond de 6,98% à 8,05% est à noter sur Soitec, X-FAB et Technoprobe.

Hors nouvelles technologies, Vinci, ADP et Eiffage abandonnent de 0,90% à 2,97% ⁠alors que le gouvernement français va proposer d'alourdir la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du budget 2027, dont ⁠le projet sera présenté ce jeudi.

Legrand s'envole de 7,60%, ‌le groupe français d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment ayant relevé ses objectifs à moyen terme.

Le chocolatier suisse Lindt&Spruengli chute de 9,07% après avoir abaissé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année.

TAUX

Les rendements obligataires souverains ​en zone euro marquent une pause mardi après avoir touché récemment des sommets pluriannuels. Celui du Bund allemand à dix ans ‌s'affiche à 3,6059%, cédant 3,8 points de base, première baisse en six séances après avoir atteint lundi son plus haut niveau en 17 ans, à 3,6526%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 1,6 point de base, à 5,2257%, avant les ​indicateurs économiques prévus dans l'après-midi aux Etats-Unis.

CHANGES

Le dollar grappille 0,19% face à un panier de devises internationales, se maintenant près de son plus haut niveau en deux mois. Le billet vert est en passe de réaliser une progression de 1,8% ce mois-ci, sa meilleure performance depuis juin.

L'euro recule de 0,20%, à 1,1347 dollar, près d'un creux de trois mois, après que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a dit lundi qu'une réponse mesurée restait ⁠appropriée pour contenir la hausse des prix, l'inflation enregistrée depuis le début de l'année n'ayant pas encore entraîné d'effets de second tour dans la zone euro.

Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de l'institut, a abondé mardi dans le même sens, estimant que la BCE pouvait faire preuve de souplesse et que les prix de l'énergie seraient un facteur clé pour la politique monétaire.

La livre sterling est stable, à 1,3248 dollar, également proche de son plus bas niveau en trois mois.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en léger repli mardi, les investisseurs se concentrant sur les craintes persistantes concernant les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient provoquées par la guerre américano-israélienne contre l'Iran et sur les signes de reprise des exportations de pétrole brut de la région.

Le Brent reflue de 0,50% à 104,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 0,67% à 91,98 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 ​SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Offres d'emplois (Enquête août 7,225 mlns 7,271

JOLTS) mlns

USA 14h00 Confiance du consommateur septembre 89,2 89,4

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)