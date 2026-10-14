Wall Street voit rouge, entre accélération de l'inflation et craintes sur l'IA

Des opérateurs à la Bourse de New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en nette baisse mercredi, minée par le plus haut niveau qu'attendu de l'inflation aux États-Unis et par de nouvelles inquiétudes autour de l'endettement des acteurs de l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a cédé 0,09%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,88% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 1,11%.

Angelo Kourkafas, analyste du cabinet Edward Jones interrogé par l'AFP, évoque "un double coup dur" pour la place américaine.

Publiée juste avant l'ouverture, l'inflation pour le mois de septembre (indice CPI) est ressortie en progression de 3,7% sur un an. C'est plus qu'escompté par les investisseurs et surtout en accélération par rapport à août.

La hausse a été alimentée par les prix élevés des carburants. Mais même en excluant l'alimentation et l'énergie, considérées comme volatils, l'inflation est en accélération, à +2,6%.

Ces données "renforcent l'idée que la hausse des taux de la Fed en septembre n'était pas un événement isolé", juge Angelo Kourkafas.

La banque centrale américaine avait durci sa politique monétaire pour contenir la hausse des prix, une première depuis 2023. Les analystes s'attendent à au moins un nouveau tour de vis d'ici la fin de l'année.

Si l'inflation côté producteurs (PPI), publié jeudi matin, "réserve lui aussi une surprise à la hausse, alors cela pourrait faire pencher la balance en faveur" d'une remontée des taux directeurs dès la réunion de fin octobre, selon Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank.

Wall Street préfère un environnement monétaire accommodant, vu comme plus propice aux bénéfices des entreprises.

La place américaine a aussi souffert mercredi des déboires de CoreWeave.

L'entreprise - qui construit des centres de données dédiés à l'IA - a plongé de 15,46% à 65,78 dollars en raison d'inquiétudes ravivées sur son niveau d'endettement.

Pour financer ses coûteuses infrastructures, elle a levé plus de 35 milliards de dollars de dette, selon un décompte arrêté fin juin. Un montant trop lourd pour les investisseurs, qui exigent des primes de plus en plus élevées pour détenir ces créances.

Mercredi, le rendement des échéances à 2031 et 2032 des obligations de CoreWeave évoluait autour de 15%.

Dans le sillage de CoreWeave, son concurrent Nebius a perdu 10,08% tandis que le groupe technologique Oracle a cédé 8,82%. Le mastodonte Nvidia, qui fournit les puces utilisées par CoreWeave, a reculé de 3,16%.

Face à un environnement de taux élevés, les investisseurs "prennent conscience que le coût de l'emprunt augmente et que la mise en place de toute l'infrastructure de l'IA engendre des coûts considérables", explique Angelo Kourkafas.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain a bondi avec les chiffres de l'inflation - les prêteurs cherchant à conserver leurs marges - avant de refluer. Selon M. Kourkafas, cela s'explique par les ventes liées à l'IA, qui ont précipité les investisseurs vers des actifs plus sûrs.

Vers 20H30 GMT, l'échéance à dix ans s'échangeait à 5,19% contre 5,21% à la clôture la veille.

A la cote, Bank of America a piqué du nez (-4,76% à 51,39 dollars). Son bénéfice net a reculé au troisième trimestre, plombé par une sanction de plus de 1,2 milliard de dollars pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, annoncée la veille au soir par les autorités américaines.

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