Wall Street veut croire à une accalmie prochaine entre Washington et Téhéran
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 22:22
L'optimisme des investisseurs a été alimenté par des déclarations de Donald Trump, affirmant que l'Iran souhaitait conclure un accord, tout en excluant toute possibilité pour Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire.
Ces propos interviennent dans un contexte pourtant tendu. Washington a annoncé la mise en place d'un blocus militaire visant les navires quittant les ports iraniens, tandis que l'Iran a menacé de représailles contre les infrastructures portuaires de ses voisins du Golfe, après la rupture des négociations.
Dans ce climat contrasté, les prix du pétrole ont enregistré une baisse marquée. Le baril de WTI a reculé de 6,47% à 97,92 dollars, tandis que le Brent a cédé 4,67% pour s'établir à 98,15 dollars.
Parallèlement, les données macroéconomiques ont montré un recul des ventes de logements existants aux États-Unis en mars, à leur plus bas niveau depuis neuf mois. Cette baisse s'explique notamment par un manque de biens disponibles et par des inquiétudes croissantes concernant le marché de l'emploi.
Sur le front des entreprises, Goldman Sachs a reculé de 1,89%, malgré des résultats supérieurs aux attentes. Les investisseurs ont été refroidis par la faiblesse des revenus issus des activités de trading sur les taux, les devises et les matières premières.
Fastenal a également souffert, avec une chute de 6,85% après une publication confirmant des pressions persistantes sur ses marges.
À l'inverse, Revolution Medicines a bondi de 41,35% après la publication de résultats positifs issus d'une étude pivot de phase 3 dans le traitement du cancer du pancréas métastatique.
Les investisseurs restent désormais attentifs à la suite des événements au Moyen-Orient, ainsi qu'à une semaine riche en publications d'entreprises, avec notamment les résultats attendus de grandes banques américaines, mais aussi de groupes comme Netflix, PepsiCo, Charles Schwab ou Prologis.
A lire aussi
-
Le Premier ministre canadien Mark Carney devrait obtenir lundi, un an après son arrivée au pouvoir, une majorité parlementaire, lui donnant les coudées franches pour accélérer les réformes visant à remanier une économie menacée par les États-Unis. Trois élections ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, les investisseurs voulant croire à un potentiel accord entre Washington et Téhéran malgré le blocus américain des ports de l'Iran. Après une ouverture en baisse, les indices vedettes de la place américaine se sont ... Lire la suite
-
L'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, Begona Gomez, a été formellement inculpée pour corruption au terme de deux ans d'enquête, selon une décision de justice rendue publique lundi. Un juge a inculpé Mme Gomez pour détournement de fonds, trafic d'influence, ... Lire la suite
-
Peter Magyar a promis lundi de tout faire pour "garantir une nouvelle ère en Hongrie", au lendemain de sa victoire écrasante contre le parti Fidesz du dirigeant nationaliste Viktor Orban, qui régnait en maître sur le pays depuis 16 ans. Le futur Premier ministre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer