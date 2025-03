Wall Street: vers une ouverture en retrait information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers un début de séance en retrait, au vu des futures sur le S&P500 (-0,3%) et le Nasdaq-100 (-0,5%), une certaine prudence pouvant ainsi se manifester dans l'attentes de nombreux rendez-vous prévus au cours de la semaine.



'Le sentiment était de nouveau ferme hier malgré un rapport mitigé sur les ventes au détail aux États-Unis', rappelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone, qui y voit toutefois plutôt un 'calme avant la tempête', compte tenu du calendrier chargé pour les jours à venir.



'Cela inclut, bien sûr, l'appel Trump-Poutine d'aujourd'hui, cinq décisions de banques centrales du G10, ainsi que les résultats de Micron et FedEx, en plus d'un calendrier de données assez chargé', précise-t-il, pointant enfin l'incertitude sur la politique commerciale américaine.



Alors que les droits de douanes que souhaite imposer Donald Trump constituent un sujet majeur de préoccupation, en raison notamment de leur effet inflationniste potentiel, les prix américains à l'importation viennent de paraitre en hausse de 2% sur un an en février.



Autres données publiées il y a une demi-heure, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont bondi de 11,2% en février par rapport au mois précédent, alors que les permis de construire ont légèrement diminué, de 1,2%.



Quelques minutes avant la cloche, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de la production industrielle pour février. 'L'activité a donné des signes de redressement depuis la fin 2024. Cela devrait se poursuivre', estime-t-on chez Oddo BHF à ce sujet.



Du côté des valeurs, la Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'OMH HealthEdge Holdings par Goldman Sachs Group et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.





