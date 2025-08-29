Wall Street: vers une fin du mois d'août au zénith information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 07:32









(Zonebourse.com) - Wall Street se prépare à finir août en beauté (ce sera le quatrième mois de hausse consécutive), le S&P500 ayant établi jeudi un nouveau record absolu en séance (6.508) et en clôture avec un gain de 0,32% à 6.502 (son second doublé consécutif).



L'indice Dow Jones n'a gagné que 0,16% à 45.637, mais le Nasdaq Composite a continué de surperformer avec un gain de +0,53% à 21.705, sans toutefois battre de nouveaux records.



L'indice des technos a peut-être été un peu ralenti par Nvidia qui a perdu 0,9%, les investisseurs ayant été déçus par le montant des ventes dans les 'data centers' et les directives de Donald Trump relatives à la guerre commerciale sino-américaine qui ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles à destination de la Chine.



Les chances de voir le président américain revenir sur l'embargo des exportations des fameux GPU 'H-20' sont cependant estimées à plus de 50%.



Nvidia avait publié la veille des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais faisant apparaître un ralentissement de sa croissance, fait rare pour le groupe californien qui a bénéficié de plusieurs années d'hypercroissance.



Son chiffre d'affaires a bondi de 56% à 46,7Mds$ sur le trimestre écoulé et sa prévision de revenus de l'ordre de 54Mds$ pour le trimestre en cours a dépassé les attentes.



'Son taux de croissance fulgurant qui atteignait les trois chiffres durant les exercices 2023 et 2024 commence à décélérer', soulignait Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo.



Wall Street qui s'attendait à un 'pic de volatilité' suite aux trimestriels de Nvidia a en fait connu une journée très tranquille et les indices US n'ont quasiment pas réagi à la publication de la seconde estimation du PIB des États-Unis, même si la croissance a été révisée assez nettement à la hausse, de +3 à +3,3% au deuxième trimestre.



L'autre chiffre du jour n'a pas eu plus d'impact : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de -6.000 à 229.000, témoignant de la robustesse du marché du travail (ce qui affaiblissait le diagnostic de Jerome Powell de vendredi dernier).



Les Treasuries à dix ans sont longtemps restés stables, autour de 4,24% avant de se détendre dans la soirée de -3 points de base vers 4,21%, et le '30 ans' qui avait fusé jusque vers 4,96% la veille (et avait fini vers 4,92%) a effacé -4,5 points de base vers 4,875%.





