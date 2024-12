Wall Street: une pause après les gains de la veille de Noël information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ouverte jeudi à la différence des places européennes, la Bourse de New York a terminé la séance globalement à l'équilibre pour ses principaux indices, marquant ainsi le pas après les gains vigoureux signés à la veille de Noël.



Le Dow Jones a grappillé 0,07% à 43.325 jeudi, tandis que le S&P500 s'est tassé de 0,04% à 6.037 et que le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 20.020, après avoir pris respectivement 0,91%, 1,10% et 1,35% lors de la séance écourtée du 24 décembre.



'On peut dire que l'année s'est avérée être un bon cru pour la plupart des investisseurs : presque tous les principaux indices actions ont signé une belle croissance et le marché des crypto monnaies, par exemple, a fortement progressé', souligne plus largement XTB.



Ce dernier note ainsi que le S&P500 s'est apprécié de 24% depuis le début de 2024, 'une hausse nettement supérieure à la moyenne (la moyenne à long terme est d'environ 10% par an) et à peu près équivalente à celle de 2023'.



Pointant toutefois un PER de 26 fois pour le S&P500, XTB estime que les actions américaines n'ont jamais été aussi chères depuis près de 25 ans, un fait 'd'autant plus intéressant que les actions dans le reste du monde sont loin d'être aussi onéreuses'.



Seule donnée de la séance, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis se sont tassées de 1.000 la semaine dernière par rapport à la précédente, pour s'établir à 219.000, mais leur moyenne mobile sur quatre semaines s'est accrue de 1.000 à 226.500.



Côté valeurs, Apple a grappillé 0,3% sur fond de propos de Wedbush qui réaffirmait son opinion 'surperformance' et remontait son objectif de cours de 300 à 325 dollars, voyant maintenant pour le groupe 'une ère dorée de croissance à l'horizon en 2025'.





