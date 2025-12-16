Wall Street: une note de lourdeur après des statistiques contrastées
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.
L'économie américaine a créé 64 000 emplois non agricoles en novembre, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 50 000.
Le taux de chômage est cependant remonté à 4,6% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne à 4,4%, son niveau de septembre, un plus haut depuis 2021 alors que les Etats-Unis sortaient de la crise du Covid.
Autre déception, les ventes au détail sont restées inchangées en octobre, les ménages américains ayant notamment réduit leurs achats de voitures et d'essence, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% en octobre, ce qui laisse entrevoir une consommation morose.
Ces données contrastées n'ont pas contribué à faire beaucoup bouger les anticipations en matière d'évolution des taux.
Suite à ces chiffres, les traders considèrent toujours qu'il n'y a que 24,4% de chances que les taux de la Fed réduisent à nouveau ses taux le mois prochain, soit le même niveau qu'hier, selon l'outil FedWatch du CME.
En réaction à ces indicateurs, le dollar a légèrement creusé ses pertes pour revenir autour de ses plus bas annuels face à l'euro, qui remonte au-dessus de 1,1770.
Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se détend pour enfoncer le seuil de 4,18%, ce qui signifie que les investisseurs misent davantage sur une réduction des taux suite à la parution des statistiques du jour.
Sur le NYMEX, le baril de brut accentue son repli et cède 2,4% à 55,5 dollars pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021, preuve des inquiétudes des investisseurs concernant la vigueur de la croissance.
Porté par son statut de valeur refuge, l'or repart à la hausse revient à proximité au-delà de 4 350 dollars l'once.
