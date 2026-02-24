 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street : une bonne 1ère heure, puis plus rien jusqu'à 22H
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 23:26

Cette séance de mardi, la seconde du terme boursier de mars, remet Wall Street dans le bon sens en effaçant l'essentiel du repli subi la veille, dans le sillage d'IBM (-13,25%, plus forte baisse en une seule séance depuis 2020).
Mais le profil de la séance a été remarquablement "plat", les scores se sont littéralement figée au bout d'à peine une heure de progression : le reste de la séance s'est déroulé en mode "camisole algorithmique" avec moins de 0,2% de volatilité durant près de 6 heures.
Au final, le Dow Jones progresse de 0,76% à 49.175 (même score pour le S&P500) alors qu'IBM se reprend de 2,7%, Salesforce 4%, Apple de 2,2%... ce qui profite également au Nasdaq qui gagne 1,1%.
La véritable vedette du jour, c'est AMD ( 8,7%), le groupe bénéficiant de l'annonce d'un nouvel accord d'envergure avec Meta ( 0,3%), renforçant sa position de principal challenger de Nvidia ( 0,7%) sur le marché des puces dédiées à l'IA. Intel a suivi le mouvement avec 5,7%, Qualcomm 3,1% mais Western Digital a lâché -3,5%, Broadcom -1,5%, Microchip -1%.

A noter également l'envolée de 6,75% de Paypal alors que Stripe envisage un rachat total du spécialiste du paiement en ligne en difficulté (le titre affichait -30% depuis le 1er janvier il y a une semaine).

Home Depot ( 2%) a publié des ventes supérieures aux attentes au 4ème trimestre grâce à la solidité de la demande des professionnels et par des ménages qui optent pour du "fait main" alors leur pouvoir d'achat est sous pression.

Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels de Nvidia, prévus ce mercredi après la clôture, une publication particulièrement suivie compte tenu de l'exposition massive des marchés au thème de l'IA.
Selon les données compilées par LSEG, Wall Street anticipe une hausse de plus de 62% du bénéfice du groupe au titre du trimestre clos en janvier, ce qui marquerait un léger ralentissement par rapport à la progression de 65,3% enregistrée au trimestre précédent.

Côté chiffres, peu de réaction à l'amélioration de la confiance des consommateurs américains en février : l'enquête mensuelle du Conference Board a publié un score de 91,2, contre 89,0 en janvier, mais c'est un chiffre révisé de 84,5 (le consensus Reuters tablait sur 87,0).

Sur le front immobilier, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure l'évolution des prix des maisons individuelles dans 20 grandes agglomérations, a progressé de 1,4% en rythme annuel en décembre, dépassant légèrement le consensus de 1,3%, après une hausse de 1,4% en novembre : malgré une augmentation sensible de l'offre de logements anciens et une raréfaction des acheteurs, les prix ne rebaissent pas, ce qui constitue un paradoxe et qui ne se dément pas depuis de nombreux mois.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street a fini en hausse mardi
    Wall Street finit en hausse, aidée par un rebond des "tech"
    information fournie par Reuters 24.02.2026 23:51 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ‌hausse mardi, portée notamment par les valeurs technologiques qui ont profité du regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ​ont délaissé les préoccupations à l'égard ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump fait un pas de danse, le 19 février 2026 à Rome, dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump au Capitole en mode contre-attaque
    information fournie par AFP 24.02.2026 23:01 

    Bousculé par la Cour suprême, malmené dans les sondages, Donald Trump va vouloir contre-attaquer mardi soir au Capitole avec un "discours sur l'état de l'Union" qui sera aussi une harangue de campagne, quelques mois avant des législatives cruciales. Habitué à gouverner ... Lire la suite

  • Une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, en Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )
    15 Etats démocrates poursuivent l'administration Trump pour sa politique vaccinale envers les enfants
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:57 

    Quinze Etats démocrates ont annoncé mardi lancer des poursuites contre l'administration Trump pour contester la réduction du nombre de vaccins recommandés aux enfants qu'elle a mise en œuvre, et qu'ils critiquent comme allant à l'encontre de la science. Avec cette ... Lire la suite

  • Les décombres d'un immeuble touché en janvier par une frappe israélienne dans le village de Qannarit, dans le sud du Liban, le 16 février 2026 ( AFP / Joseph EID )
    Le Liban craint des attaques d'Israël en cas d'escalade avec l'Iran
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:43 

    Le Liban a dit mardi craindre des attaques d'Israël contre ses infrastructures civiles en cas d'escalade militaire avec l'Iran et d'implication du puissant Hezbollah dans un conflit régional. Dans ce contexte tendu, l'armée libanaise a accusé Israël d'avoir visé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank