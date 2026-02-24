Wall Street : une bonne 1ère heure, puis plus rien jusqu'à 22H
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 23:26
Mais le profil de la séance a été remarquablement "plat", les scores se sont littéralement figée au bout d'à peine une heure de progression : le reste de la séance s'est déroulé en mode "camisole algorithmique" avec moins de 0,2% de volatilité durant près de 6 heures.
Au final, le Dow Jones progresse de 0,76% à 49.175 (même score pour le S&P500) alors qu'IBM se reprend de 2,7%, Salesforce 4%, Apple de 2,2%... ce qui profite également au Nasdaq qui gagne 1,1%.
La véritable vedette du jour, c'est AMD ( 8,7%), le groupe bénéficiant de l'annonce d'un nouvel accord d'envergure avec Meta ( 0,3%), renforçant sa position de principal challenger de Nvidia ( 0,7%) sur le marché des puces dédiées à l'IA. Intel a suivi le mouvement avec 5,7%, Qualcomm 3,1% mais Western Digital a lâché -3,5%, Broadcom -1,5%, Microchip -1%.
A noter également l'envolée de 6,75% de Paypal alors que Stripe envisage un rachat total du spécialiste du paiement en ligne en difficulté (le titre affichait -30% depuis le 1er janvier il y a une semaine).
Home Depot ( 2%) a publié des ventes supérieures aux attentes au 4ème trimestre grâce à la solidité de la demande des professionnels et par des ménages qui optent pour du "fait main" alors leur pouvoir d'achat est sous pression.
Les investisseurs attendent désormais les résultats trimestriels de Nvidia, prévus ce mercredi après la clôture, une publication particulièrement suivie compte tenu de l'exposition massive des marchés au thème de l'IA.
Selon les données compilées par LSEG, Wall Street anticipe une hausse de plus de 62% du bénéfice du groupe au titre du trimestre clos en janvier, ce qui marquerait un léger ralentissement par rapport à la progression de 65,3% enregistrée au trimestre précédent.
Côté chiffres, peu de réaction à l'amélioration de la confiance des consommateurs américains en février : l'enquête mensuelle du Conference Board a publié un score de 91,2, contre 89,0 en janvier, mais c'est un chiffre révisé de 84,5 (le consensus Reuters tablait sur 87,0).
Sur le front immobilier, l'indice S&P/CS Composite, qui mesure l'évolution des prix des maisons individuelles dans 20 grandes agglomérations, a progressé de 1,4% en rythme annuel en décembre, dépassant légèrement le consensus de 1,3%, après une hausse de 1,4% en novembre : malgré une augmentation sensible de l'offre de logements anciens et une raréfaction des acheteurs, les prix ne rebaissent pas, ce qui constitue un paradoxe et qui ne se dément pas depuis de nombreux mois.
