Wall Street: une baisse de 50 points jugée plus probable

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait tenter de poursuivre sa dynamique haussière vendredi, les propos accommodants d'un ancien responsable de la Réserve fédérale ayant redonné le goût du risque aux investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux new-yorkais affichent des gains allant de 0% à 0,2%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



William Dudley, l'ex-président de la Fed de New York, a estimé hier soir qu'il y avait de bonnes raisons pour que les taux soient réduits de 50 points de base la semaine prochaine.



Ses propos ont ravivé l'espoir d'un assouplissement monétaire prononcé à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale américaine, mercredi prochain.



Les statistiques mitigées publiées ces derniers jours, à commencer par les chiffres de l'inflation moins bons que prévu dévoilés mercredi, plaidaient plutôt en faveur d'une réduction de taux limitée à 25 points de base.



En écho à ce regain de spéculations sur les marchés, un article de Nick Timiraos, le journaliste en charge du suivi de la Fed au Wall Street Journal, rapporte que les choses sont encore 'loin d'être arrêtées' à la Fed et que la décision de mercredi serait prise 'de justesse'.



A en croire le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 50 points est ainsi remontée en flèche à 45%, alors qu'elle était de 28% hier.



Publiée avant l'ouverture, la statistique des prix à l'importation - qui ont reculé de 0,3% en août après une hausse de 0,1% le mois précédent - a eu peu d'impact sur les contrats à terme en préouverture.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui tombera peu après l'ouverture.



Les déclarations de William Dudley font rechuter les rendements des emprunts d'Etat américains, notamment celui des obligations à dix ans qui revient à 3,67% à des planchers depuis plus d'un an.



Le dollar poursuit son repli face à l'euro dans la foulée des propos de William Dudley, ce qui permet à la monnaie unique de refranchir la barre de 1,11 contre le billet vert.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse avec le retour de l'appétit pour le risque, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en hausse de 1,6% qui repasse au-dessus des 70 dollars.





