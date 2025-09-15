Wall Street : une 6e semaine de hausse bouclée
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 07:36
Globalement, les indices ont marqué une pause vendredi après le triplé de records de la veille : le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau sommet pour la cinquième journée consécutive (dont 4 d'affilée en clôture) avec un gain de plus de +0,4% à 22 141: Tesla avec ses +7,4% de hausse a représenté l'essentiel des gains, épaulé par Micron avec +4,5% et Palantir avec +4,3%.
Le Dow Jones a reculé de 0,6% à 45 834, tandis que le S&P 500 s'est effrité de -0,05% à 6584 (+1,5% sur la semaine) après avoir atteint les 6600 à la mi-séance.
Les 'technos', valeurs les plus réactives à l'évolution des taux d'intérêt, sont restées particulièrement recherchées en vue de la reprise attendue du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait réduire le loyer de l'argent mercredi prochain.
Malgré le solide consensus tablant sur un scénario à 3 baisses de taux cet automne, les T-Bonds se sont dégradés nettement (peut-être plombés par le 'risk-on' sur les actions) : la semaine s'est achevée de façon assez décevante, et en 48 heures, presque tout le terrain gagné a été reperdu entre jeudi soir et vendredi.
Ainsi, les T-Bonds tombés à 3,994% jeudi ont vu leur rendement grimper de +5,7 points de base vers 4,068% et se rapprocher des 4,085% du vendredi précédent, le '30 ans' est repassé de 4,65 à 4,69%, et le '2 ans', de 3,530 à 3,563%.
C'est un mouvement assez contre-intuitif, surtout après la publication d'une baisse de la confiance des ménages américains en septembre, qui a renforcé l'hypothèse d'une série de 3 baisses des taux d'ici fin 2025.
Dans le détail, l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan s'est soldée par une chute de -3,2 points de son indice de confiance, à 55,4 contre 58,2 en août, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.
Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est établi à 61,2 contre 61,7 le mois dernier, celui qui mesurait l'évolution de leurs anticipations a chuté plus lourdement pour s'établir à 51,8 contre 55,9 en août.
Les ménages à revenus faibles et moyens manifestaient leurs inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation. Les perspectives financières des consommateurs se sont également détériorées puisque l'évaluation de leur situation actuelle comme de leurs anticipations à un an ont toutes deux reculé d'environ 8%.
La politique commerciale restait par ailleurs un sujet d'inquiétude central, selon l'étude : environ 60% des consommateurs mentionnaient spontanément l'impact des droits de douane sur l'activité dans leurs réponses. Quant à leurs anticipations d'inflation à un an, elles sont restées stables à 4,8%, inchangées par rapport à août.
