Wall Street : un renversement de vapeur baissier qui douche les investisseurs
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 23:52
Faute de 'market movers' à l'agenda, les causes du 'sell-off' apparaissent diffuses mais les vendeurs sont apparus soudain très déterminés : il en résulte une rechute de -1,65% du Dow Jones ( Disney dévissait de -7,5%, Goldman Sachs de -4%) et du S&P500 (même score), de -2,8% du Russell-2000 puis de -2,3% de l'indice Nasdaq composite.
Les 'technos' ont payé un lourd tribut avec Nvidia -3,5%, Applied Materials -4,6%, ARM -5,7%, Palantir -6,5%, Tesla -6,65%, Strategy -7,15%.
Cela faisait 48H que les opérateurs semblaient bouder la réouverture des administrations fédérales aux États-Unis : le Dow Jones et le Russell-2000 ont égalé ou battu leurs records mercredi mais globalement les baisses étaient très majoritaires sur le Nasdaq depuis mardi.
Elles le sont restées mercredi puis ce jeudi avec 78% de titres en repli... une situation qui perdure depuis l'inscriptions des récents records de début novembre, une anomalie technique qui aurait dû alerter les optimistes.
Ce jeudi soir , c'est le VIX qui envoie à son tour un signal d'alerte avec une flambée de +14,5% et une clôture au-dessus du seuil des 20.
Les interrogations sur la valorisation des 'GAFAM' prennent manifestement le dessus, et pour achever de déstabiliser Wall Street, Susan Collins (présidente de la FED de Boston) de doutes sur une 3ème baisse des taux fin décembre suite aux propos prudents de Susan Collins (présidente de la FED de Boston) alimente les doutes sur une 3ème baisse de taux consécutive le 17 décembre prochain.
Le consensus FEDwatch est retombé de 90 début novembre à 50,7% ce jeudi soir.
Sur le compartiment obligataire, le 'risk-off' survenu à Wall Street ne soutient même pas les T-Bonds qui rechutent avec +4Pts sur le '10 ans' à 4,107% et le '30 ans' se tend de +5Pts à 4,71% : décidément 'rien ne va' à Wall Street puisque le bitcoin replonge de -3%, sous les 100.000$, à 97.970$ au plus bas et plafonne 99.500$ ce soir.
Le tableau est encore plus négatif sur l'Ethereum qui décroche de -7% et retombe sous 3.200$.
Valeurs associées
|99 161,2193 USD
|CryptoCompare
|-0,57%
A lire aussi
-
Blue Origin, l'entreprise du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, a réussi jeudi à récupérer le propulseur de sa puissante fusée New Glenn après son lancement, une avancée majeure pour la société américaine qui ambitionne de rivaliser avec SpaceX d'Elon Musk. "C'est ... Lire la suite
-
Cisjordanie: deux adolescents palestiniens abattus, l'armée israélienne dit avoir déjoué une attaque
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi que des soldats israéliens avaient tué dans le sud de la Cisjordanie deux adolescents de 15 ans, présentés par l'armée israélienne comme des "terroristes en passe de perpétrer une attaque". Le ministère de la Santé palestinien ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a reculé jeudi, les questionnements autour des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) plombant les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs ont réévalué aussi en baisse leurs anticipations de nouvelles diminutions des ... Lire la suite
-
Yquem, Romanée-Conti, Pétrus: 2.500 bouteilles du marquis de Lur-Saluces vendues aux enchères à Paris
Yquem, Romanée-Conti, Pétrus... Près de 2.500 bouteilles issues de la cave du marquis de Lur-Saluces, figure du vin français, ont été vendues aux enchères jeudi à Paris pour un total de 784.200 euros (frais inclus), soit le double de l'estimation initiale, selon ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer