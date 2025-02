Wall Street: un peu plus de confiance sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se stabiliser mardi après avoir essuyé deux séances consécutives de repli, des développements jugés encourageants sur le front du dossier commercial relançant la confiance des investisseurs concernant le sujet chaud du moment.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones cède encore 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 reprend 0,1%, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



En réaction aux surtaxes annoncées ce week-end par Donald Trump contre les produits chinois, Pékin a annoncé mardi son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires sur certains produits américains.



La Commission des tarifs douaniers du Conseil des Affaires d'Etat a prévu de mettre en place un tarif supplémentaire de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié importés des Etats-Unis, selon un communiqué.



Le pétrole brut, les machines agricoles, les automobiles de grosse cylindrée et les camionnettes seront quant à eux soumis à un droit de douane supplémentaire de 10%.



Le régulateur chinois a annoncé par ailleurs l'ouverture d'une enquête sur Google, propriété du groupe Alphabet, pour violation présumée de la loi anti-monopole et ajouté deux entreprises américaines, PVH et Illumina, à la liste des entités 'non fiables'.



Certains observateurs se disent néanmoins soulagés par l'ampleur limitée de ces mesures de rétorsion, une initiative de nature à rassurer les investisseurs après l'escalade des derniers jours.



Autre élément de soutien, le président chinois Xi Jinping a prévu de s'entretenir dans la journée avec son homologue américain, laissant entrevoir un possible assouplissement de leurs positions respectives.



Les investisseurs restent néanmoins préoccupés par les derniers résultats d'entreprises, qui s'avèrent tout aussi mitigés que ceux publiés au cours des dernières semaines.



Les comptes meilleurs que prévu dévoilés hier soir par le spécialiste de l'IA prédictive Palantir ont été compensés par ceux, plus décevants, présentés ce matin par le groupe pharmaceutique Merck.



Depuis le début de la saison des résultats, 77% des sociétés ayant publié leurs résultats ont fait mieux que prévu, un chiffre en ligne avec la moyenne de 77% des cinq dernières années.



Les marchés surveilleront à 10h00 les chiffres des offres d'emplois 'Jolts' et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis.



Sur le marché des taux, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte en direction de 4,59%, après avoir chuté à 4,46% hier, dans le contexte de regain de confiance sur le commerce.



Le dollar se stabilise autour de 1,0345 face à l'euro, les cambistes gelant leurs prises de positions dans l'espoir d'une avancée dans les négociations commerciales.



Les cours du brut repartent à la baisse suite à l'annonce par l'Opep+ d'une hausse graduelle de la production à compter du mois d'avril, ce qui conduit le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à lâcher près de 3% à près de 71,1 dollars.





