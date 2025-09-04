Wall Street: un contexte d'indécision à la veille des chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 15:13









(Zonebourse.com) - Wall Street devrait débuter sur une note indécise jeudi matin, dans un marché prudent à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi qui pourraient faire encore un peu plus pencher la balance en faveur d'une prochaine baisse de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones évolue autour de l'équilibre, tandis que celui sur le Nasdaq avance de 0,1%, signalant une ouverture au point mort, ou presque.



En attendant la statistique cruciale de demain, le marché a appris ce matin avant l'ouverture que le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté pour s'établir à 237.000 la semaine passée contre 229.000 la semaine précédente, alors que le consensus les attendaient à 232.000.



Parallèlement, le secteur privé américain a créé 54.000 emplois en août, un chiffre inférieur aux attentes, à en croire l'enquête mensuelle publiée par ADP.



Ces indicateurs - qui témoignent d'un ralentissement du marché du travail - pourraient bien faciliter la tâche de la Réserve fédérale qui se dirige vers une réduction de ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion prévue dans deux semaines.



Si les chiffres de demain devaient se révéler eux aussi inférieurs aux attentes, les investisseurs se trouveraient renforcés dans leur conviction que la banque centrale américaine procédera à un assouplissement monétaire le 17septembre, sachant que de plus en plus de responsables de la Fed appellent à un abaissement rapide des taux face à la dégradation du marché de l'emploi.



A titre d'indication, les traders parient actuellement sur une probabilité de plus de 97% pour une baisse ce mois-ci, contre 96% hier, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Si la séance devrait débuter dans l'indécision, la tendance pourrait vite s'infléchir après l'ouverture avec la parution de l'indice ISM des directeurs d'achat (PMI) dans les services.



Du côté des valeurs, le concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce est attendu en baisse de plus de 5% après avoir fait état de résultats trimestriels solides, mais de perspectives jugées décevantes par les analystes, ce qui devrait freiner l'élan positif dont avaient bénéficié les valeurs technologiques hier suite à une décision de justice favorable sur Google (Alphabet).





